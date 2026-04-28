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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第43回

スマホはやっぱり日本メーカー製！ という人は要チェック

【決定版】日本メーカー製スマホのおすすめベスト5【2026年4月版】

2026年04月28日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　ITの世界で日本メーカーの存在感はかなり薄くなりましたが、スマートフォンの世界ではまだまだ元気。頑丈さや細かな使い勝手で日本のユーザーが求める機能をしっかり搭載しつつ、コスパや機能面でも海外勢に十分対抗できてます！

　今回はそんな日本メーカーのスマートフォンの中から、おすすめベスト5の製品を紹介。選び方のポイントともに紹介します。「スマホはやっぱり日本のメーカー製が安心できる」という人は要チェックの記事です！

日本メーカー

京セラが開発する「TORQUE G07」。ほかにはない圧倒的な耐久性能が売りの1台です

【目次】

日本メーカー製のスマホを選ぶポイント
　ポイント1：「日本のユーザー向け機能」FeliCaや防水は当然！ さらに上の頑丈さや使い勝手
　ポイント2：「価格」ミドル機中心にコスパは良好
　ポイント3：「機能面」CPUやカメラ。単純なスペックより、自分にとって十分か

編集部が選ぶ「日本メーカー製のスマホ」ベスト5
　シャープ「AQUOS R10」
　FCNT「arrows Alpha」
　au／京セラ「TORQUE G07」
　シャープ「AQUOS sense10」
　ソニー「Xperia 10 VII」

日本メーカー製のスマホを選ぶポイント（1）「日本のユーザー向け機能」FeliCaや防水は当然！ さらに上の頑丈さや使い勝手

　日本メーカー製スマホに期待する要素として、日本独自の仕様への対応や日本のユーザーを強く意識した使い勝手を持っていることが挙げられます。FeliCa（おサイフケータイ）や本格的な防水・防塵への対応。これはほぼ当たり前として、ほぼすべての機種に搭載されています。

日本メーカー

ハンドソープ洗浄が可能なスマホは日本メーカー以外にはあまり聞きません。開発元のFCNTでは、実際に人の手で繰り返し洗ってのテストをしているとか

　さらには、清潔好きの日本のユーザーを意識してのアルコールシートやハンドソープでの洗浄、MIL規格準拠のテストをクリアする頑丈さ、マスク装着時の顔認証、迷惑電話対策といった至れり尽くせり感があるのが日本メーカー製スマホの特長です。

　スマホに詳しい人にとっては、「ここまで必要かな？」と感じることもあるかもしれませんが、実際に使ってみると「やっぱり便利！」なのもまた確かなんです。

日本メーカー製のスマホを選ぶポイント（2）「価格」ミドル機中心にコスパは良好

　日本メーカー製のスマホは、「いろいろ機能は入っているが、コスパ的には海外メーカー製に見劣りする」といった印象が以前はありましたが、最近ではその状況はほぼなくなりました。

　特にコスパ的に魅力なのがミドルクラス機。十分な機能を搭載しつつ、お手頃価格、しかも日本のユーザー向けに大きすぎないサイズと重さを実現……となると、「これは買い！」となるのも当然とでしょう。

日本メーカー製のスマホを選ぶポイント（3）「機能面」CPUやカメラ。単純なスペックより、自分にとって十分か

　もちろんスマホとしての性能やスペックも気になります。実際のところ、純粋な価格と性能のバランスでは、販売台数の規模で大きく上回る海外メーカー、特に中国メーカーにはわずかにかなわない部分があるのは確かです。ただ、自分にとってはその性能が十分なのか、価格に見合った内容なのかがより重要です。

日本メーカー

AQUOS R10にはライカコラボのカメラを搭載。実際の画質も定評が高いです

　特に今のスマホのCPUやカメラは、多くの人にとって十分以上の性能を持っています。ポイント1で紹介した日本メーカー製スマホならではの機能や使い勝手を重視するのであれば、単純なスペックだけで比較するのではなく、製品を選びたいところです。

　次ページでは、編集部がおすすめする日本メーカー製のスマホの5製品を紹介します！

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