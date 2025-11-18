このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第184回

ソニー「Xperia 10 VII」

売れることは間違いなしのXperiaの7万円台スマホ　実際の性能・真価をチェック！

2025年11月18日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

arrows

　ソニー「Xperia」のミドルクラス「Xperia 10」に、最新モデル「Xperia 10 VII」が登場しました。価格は7万円台ながら、ソニーならではの高い品質とデザイン性を兼ね備え、初心者でも手に取りやすくバランスの良い魅力的な1台です。

　特に、シンプルだけどポップなデザインや、しっかりと進化したカメラ性能、長持ちバッテリーは日常使いにピッタリです。もちろん、価格やブランド面で気になる点もありますが、それを差し引いても、コスパと使い勝手の良さを持っています。

　そんな「Xperia 10 VII」の魅力と注意点を詳しく解説しますので、これから購入を考えている人はぜひ参考にしてください。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Xperia 10 VIIのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）シンプルでポップなデザイン、約168gという軽さ
2）カメラ性能がしっかり向上　夜景もきれいに撮れる
3）長持ちバッテリーと適度な性能のバランス

購入時に注意したいポイント
1）価格に見合った性能かどうかは判断が分かれる
2）Xperiaブランドの今後の魅力

まとめ
詳細スペック情報

