ソニー「Xperia 10 VII」
売れることは間違いなしのXperiaの7万円台スマホ 実際の性能・真価をチェック！
2025年11月18日 17時00分更新
ソニー「Xperia」のミドルクラス「Xperia 10」に、最新モデル「Xperia 10 VII」が登場しました。価格は7万円台ながら、ソニーならではの高い品質とデザイン性を兼ね備え、初心者でも手に取りやすくバランスの良い魅力的な1台です。
特に、シンプルだけどポップなデザインや、しっかりと進化したカメラ性能、長持ちバッテリーは日常使いにピッタリです。もちろん、価格やブランド面で気になる点もありますが、それを差し引いても、コスパと使い勝手の良さを持っています。
そんな「Xperia 10 VII」の魅力と注意点を詳しく解説しますので、これから購入を考えている人はぜひ参考にしてください。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）シンプルでポップなデザイン、約168gという軽さ
2）カメラ性能がしっかり向上 夜景もきれいに撮れる
3）長持ちバッテリーと適度な性能のバランス
購入時に注意したいポイント
1）価格に見合った性能かどうかは判断が分かれる
2）Xperiaブランドの今後の魅力
