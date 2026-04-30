グーグルChromeに“重大”な脆弱性

グーグルは4月28日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応した。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（重大）
・CVE-2026-7363：Canvasにおける解放後使用
・CVE-2026-7361：iOSの解放後使用
・CVE-2026-7344：アクセシビリティにおける解放後使用
・CVE-2026-7343：Viewsにおける解放後使用
■深刻度（高）
・CVE-2026-7333／CVE-2026-7357：GPUにおける解放後使用
・CVE-2026-7360：コンポジティングにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-7359：ANGLEにおける解放後使用
・CVE-2026-7358：Animationにおける解放後使用
・CVE-2026-7334：Viewsにおける解放後使用
・CVE-2026-7356：ナビゲーションにおける解放後使用
・CVE-2026-7354：Angleにおける境界外の読み取りと書き込み
・CVE-2026-7353：Skiaにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-7352／CVE-2026-7335：Mediaにおける解放後使用
・CVE-2026-7351：MHTMLにおける競合状態
・CVE-2026-7350：WebMIDIにおける解放後使用
・CVE-2026-7349／CVE-2026-7338：Cast における解放後使用
・CVE-2026-7348：コーデックにおける解放後使用
・CVE-2026-7336／CVE-2026-7341：WebRTCにおける解放後使用
・CVE-2026-7337：V8における型の混同
・CVE-2026-7347：Chromotingにおける解放後使用
・CVE-2026-7346：Tintの不適切な実装
・CVE-2026-7345：Feedbackにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-7342：WebViewでの解放後使用
■深刻度（中）
・CVE-2026-7339：WebRTCのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-7340：ANGLEの整数オーバーフロー
・CVE-2026-7355：Mediaにおける解放後使用
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：147.0.7727.137/138
・macOS：147.0.7727.137/138
・Linux：147.0.7727.137
■モバイル版
・Android：147.0.7727.137
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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