グーグルChromeに“重大”な脆弱性

グーグルは4月28日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-7363：Canvasにおける解放後使用

・CVE-2026-7361：iOSの解放後使用

・CVE-2026-7344：アクセシビリティにおける解放後使用

・CVE-2026-7343：Viewsにおける解放後使用 ■深刻度（高） ・CVE-2026-7333／CVE-2026-7357：GPUにおける解放後使用

・CVE-2026-7360：コンポジティングにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-7359：ANGLEにおける解放後使用

・CVE-2026-7358：Animationにおける解放後使用

・CVE-2026-7334：Viewsにおける解放後使用

・CVE-2026-7356：ナビゲーションにおける解放後使用

・CVE-2026-7354：Angleにおける境界外の読み取りと書き込み

・CVE-2026-7353：Skiaにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-7352／CVE-2026-7335：Mediaにおける解放後使用

・CVE-2026-7351：MHTMLにおける競合状態

・CVE-2026-7350：WebMIDIにおける解放後使用

・CVE-2026-7349／CVE-2026-7338：Cast における解放後使用

・CVE-2026-7348：コーデックにおける解放後使用

・CVE-2026-7336／CVE-2026-7341：WebRTCにおける解放後使用

・CVE-2026-7337：V8における型の混同

・CVE-2026-7347：Chromotingにおける解放後使用

・CVE-2026-7346：Tintの不適切な実装

・CVE-2026-7345：Feedbackにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-7342：WebViewでの解放後使用 ■深刻度（中） ・CVE-2026-7339：WebRTCのヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-7340：ANGLEの整数オーバーフロー

・CVE-2026-7355：Mediaにおける解放後使用

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：147.0.7727.137/138

・macOS：147.0.7727.137/138

・Linux：147.0.7727.137 ■モバイル版 ・Android：147.0.7727.137

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。