商用利用も可、「いらすとやメーカー」登場　アイコンも資料素材も簡単に

素材配信サービス「いらすとや」は5月1日、パーツを組み合わせて「いらすとや風」のイラストを作成できる「いらすとやメーカー」を公開した。
「いらすとやメーカー」は、人間（大人）、人間（赤ちゃん）、犬、猫の画像を用意されたパーツでカスタマイズすることで、オリジナルの「いらすとや風イラスト」を作成できるサービス。
作成したイラストは商用利用にも対応しており、SNS用のアイコンから動画の素材や仕事で使う資料まで、幅広い用途に対応可能だ。
最初にベースとなるイラストを選び、次に画面内に表示されるアイテムやカラーを選択してカスタマイズする仕組みを採用。カスタムに行き詰まったときは、サイコロのアイコンからランダムカスタマイズ機能を使うこともできる。
パーツを組み合わせていらすとや風のイラストが作れる「いらすとやメーカー」というサイトができました— いらすとや (@irasutoya) May 1, 2026
商用利用可能ですhttps://t.co/xJKZTat69G
運営のアカウント@irasutoyamakerpic.twitter.com/tdhZ5IqLik
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