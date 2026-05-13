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【新型Xperia】待ってたぜ！ Xperia 1 VIIIが発表！ SIMフリーモデルは6月11日発売

2026年05月13日 11時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　ソニーは今日13日、フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII（マークエイト）」を発表しました。キャリア版は6月中旬以降発売、SIMフリー版は6月11日に発売します。

　SIMフリー版の価格は以下。メモリーとストレージの組み合わせによって変わります。

・12GB/256GB　23万6000円前後
・12GB/512GB　25万2000円前後
・16GB/512GB　26万9000円前後
・16GB/1TB　　30万円前後

　この新モデルは、従来の直線的なデザインから一新され、「ORE（オーア、原石）」をコンセプトにした独自の「オーアテクスチャー（ORE TEXTURE）」を採用しました。カメラ機能では、新開発の「AIカメラアシスタント」によるクリエイティブ撮影のサポートや、約4倍に大型化した望遠センサーの搭載による画質向上が図られています。

　基本的なスペックはディスプレーが6.5型（2340×1080ドット、1～120Hz）の有機EL、SoCはSnapdragon 8 Elite Gen 5、メモリーは12/16GB、ストレージは256/512GB/1TB。バッテリーは5000mAh、カメラはすべて48MPで、標準＆超広角＆望遠の3眼構成。本体サイズは約74×162×8.3mm、重さ200g。国内版は5Gのミリ波に対応します。

　見た目も中身も大きく変わったXperia 1 VIIIの大きな進化点について紹介します。

Xperia 1 VIIIの進化点　その1
原石を思わせるボディーデザイン

　Xperia 1 VIIIの外観における最大の変化は、背面ガラス、アルミフレーム、カメラバンプの質感を統一した、オーアテクスチャーです。「原石の塊」を手にしているような、所有感を満たすデザインに仕上がっています。

　また、昨今のトレンドに反して、最大2TB対応のSDカードスロットや3.5mmオーディオジャック、専用シャッターボタンを継続して搭載している点は、ユーザーの利便性を最優先するXperiaならではの強みと言えます。

Xperia 1 VIIIの進化点　その2
AIアシスタントと大型望遠センサー

　カメラの進化点の1つ目は「AIカメラアシスタント」です。被写体やシーンをAIが認識し、デジタル一眼「α」に採用されている「クリエイティブルック」をベースにした色合いやボケ感を自動で提案してくれます。カメラを構えて提案をワンタッチで選ぶだけで、誰でも簡単にキレイな写真が撮影可能です。

　2つ目の進化点は、望遠カメラのイメージセンサーが前モデルの約4倍（1/1.56インチ）に大型化されたことです。これにより、超広角・広角・望遠の3眼すべてがフルサイズ並みの暗所性能になりました。さらに、テレマクロ撮影がオートフォーカスに対応し、通常の写真や動画でも気軽にマクロ撮影が楽しめるようになりました。

　3つ目は、RAWマルチフレームプロセッシングによる画質向上です。情報量の多い段階で重ね合わせ処理を行なうことで、全レンズにおいて白飛びや黒つぶれを抑えた、ダイナミックレンジの広いノイズレスな写真に仕上がります。

Xperia 1 VIIIの進化点　その3
新開発のスピーカーユニットを左右同一に搭載

　毎回オーディオ機能が進化するXperiaですが、今回もさらに進化を遂げています。新開発のスピーカーユニットを左右同一に搭載した「フルステージステレオスピーカー」により、深い低音から伸びやかな高音までクリアで没入感のあるサウンドが楽しめます。

　また、ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「WF-1000XM6」と組み合わせれば、混雑した環境でも音飛びを極限まで抑えられます。ディスプレーは、背面と前面の照度センサーを用いて環境の明るさを判断し、AI機能の「Xperia Intelligence」が最適化してくれます。

Xperia 1 VIIIの進化点　その4
最新SoCとGoogle AIの融合、そして長く使える

　SoCにはハイエンドのSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載し、高負荷なゲームやAI処理も快適にこなすだけでなく、省電力化によって連続動画再生時間が前モデルより向上しています。

　そのほか、OSアップデートは4回、セキュリティーアップデートは6年に対応し、バッテリーも4年使用後で80％以上の容量を維持する設計など、長く安心して使える要素が多いのも魅力です。

　加えて、「かこって検索」や「Gemini」など、最新のGoogle AI機能にフル対応しています。

【まとめ】ソニーのテクノロジーとAIが融合した最高の1台

　Xperia 1 VIIIは、ソニーが長年培ってきたスマホのテクノロジーと、Googleの最新AI技術の組み合わせで進化した最新モデルです。プロが求める細かな調整に応える一方で、AIカメラアシスタントの導入により、カメラの知識がない人でも手軽にクリエイティブな表現が楽しめるようになりました。

　また、ハイエンドモデルでイヤホン端子やSDカードスロット、シャッターボタンを揃えているのはXperiaならではと言えます。

　スマホに「撮る・観る・聴く」を求める人は、ぜひ手に取ってみてください。

Xperia VIIIギャラリー

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