エビ3尾のせ！丸亀製麺の「トマたまカレーうどん」がガツンと進化

丸亀製麺は4月21日より、「トマたまカレーうどん」シリーズ各種を期間限定で発売します。

海老カツのせ豪華「トマたまカレーうどん」

「トマたまカレーうどん」は累計販売数1200万食を突破した人気シリーズで、6年目となる今年は新作「海老カツトマたまカレーうどん」を加えて展開します。

トマたまカレーは、トマトの酸味と玉子のまろやかさを合わせ、ニンニクやしょうが、ごま油の香り、カイエンペッパーの辛みを加えています。打ち立てのうどんと合わせることで、全体の味わいに存在感を持たせているといいます。

▲海老カツトマたまカレーうどん 並1390円、大1580円、得1770円

海老3尾を大胆に使用した使用した海老カツをのせた新作メニューです。注文ごとに揚げた海老カツとトマたまカレーを組み合わせた一杯です。

ぷりぷりの海老と衣のサクサクとした食感が、濃厚なトマたまカレーと相性抜群といいます。

▲トマたまカレーうどん 並890円、大1080円、得1270円

トマトの酸味と玉子のまろやかさ、ニンニクやしょうがの香り、辛みを加えたカレーうどんです。

▲とろける3種のチーズトマたまカレーうどん 並990円、大1180円、得1370円

トマたまカレーうどんとの相性が良いというレッドチェダー、ゴーダ、ステッペンの3種チーズを使用したメニューです。

トマたまの進化が止まらない！

毎年恒例の「トマたま」が、今年も進化して登場します。海老カツを3尾重ねた海老カツは見た目のインパクトも抜群で、シリーズの中でも存在感のある一杯となっています。揚げたての食感とカレーの組み合わせで、食べ進めるごとに変化が感じられそう！

今年のトマたまシリーズを味わいに、この機会に店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。