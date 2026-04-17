エビ3尾のせ！丸亀製麺の「トマたまカレーうどん」がガツンと進化

丸亀製麺は4月21日より、「トマたまカレーうどん」シリーズ各種を期間限定で発売します。
海老カツのせ豪華「トマたまカレーうどん」
「トマたまカレーうどん」は累計販売数1200万食を突破した人気シリーズで、6年目となる今年は新作「海老カツトマたまカレーうどん」を加えて展開します。
トマたまカレーは、トマトの酸味と玉子のまろやかさを合わせ、ニンニクやしょうが、ごま油の香り、カイエンペッパーの辛みを加えています。打ち立てのうどんと合わせることで、全体の味わいに存在感を持たせているといいます。
▲海老カツトマたまカレーうどん 並1390円、大1580円、得1770円
海老3尾を大胆に使用した使用した海老カツをのせた新作メニューです。注文ごとに揚げた海老カツとトマたまカレーを組み合わせた一杯です。
ぷりぷりの海老と衣のサクサクとした食感が、濃厚なトマたまカレーと相性抜群といいます。
▲トマたまカレーうどん 並890円、大1080円、得1270円
トマトの酸味と玉子のまろやかさ、ニンニクやしょうがの香り、辛みを加えたカレーうどんです。
▲とろける3種のチーズトマたまカレーうどん 並990円、大1180円、得1370円
トマたまカレーうどんとの相性が良いというレッドチェダー、ゴーダ、ステッペンの3種チーズを使用したメニューです。
トマたまの進化が止まらない！
毎年恒例の「トマたま」が、今年も進化して登場します。海老カツを3尾重ねた海老カツは見た目のインパクトも抜群で、シリーズの中でも存在感のある一杯となっています。揚げたての食感とカレーの組み合わせで、食べ進めるごとに変化が感じられそう！
今年のトマたまシリーズを味わいに、この機会に店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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