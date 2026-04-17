マクドナルド4週連続ナゲット250円引き！10個より15個が安くてバグってる

マクドナルドは4月22日～5月19日の期間、「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売するキャンペーンを開催します。人気の商品をおトクに販売する「トクニナルド」施策の一環です。

4週連続 ナゲット250円引き

GWにむけた、4週連続のお得なキャンペーン。

▲チキンマックナゲット 15ピース

特別価格490円（通常740円～）

「チキンマックナゲット」は、外はカリッと中はジュワッとジューシーに揚げられたマクドナルドの定番ナゲット。期間中は15ピースが通常価格740円～のところ250円引きで販売されます。

またキャンペーンにあわせて2種の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」「コク旨焼肉ソース」が登場します。

▲塩レモンタルタルソース

爽やかでさっぱりとしたレモンの風味に、ガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいというタルタルソース。隠し味にオニオンパウダーを加えています。

▲コク旨焼肉ソース

醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースです。ごま油の華やかな風味とコチュジャンの味わいが、旨味を引き出し、食欲をそそる味わいといいます。

15ピースの場合、定番のバーベキューソース、マスタードソースを含めた4種類から3つ好みのものを選んでつけられます。

なお、ナゲットソースを単品で購入する場合ひとつ50円～です。

ナゲット10個買うより15個買ったほうが安い

お得なナゲットキャンペーン。なお、「チキンマックナゲット 5ピース」は290円～なので、10ピース（5ピース×2個＝580円）買うより、15ピースを購入したほうがおトクです。友人とのちょっとした集まりなどに活用してみてはどうでしょう！

※記事中の価格は税込み