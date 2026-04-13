鉄板ステーキ980円！ 19日間限定「ワイルドジューシーステーキ」が超お得

ペッパーランチは4月22日～5月10日のゴールデンウィークを含む19日間限定で、「ステーキキャンペーン」を開催します。
「ワイルドジューシーステーキ」がお得値！ステーキキャンペーン
ステーキキャンペーンでは、限定サイズの「ワイルドジューシーステーキ 110g」を、980円という特別価格で販売します。
また、通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）も最大23％オフの特別価格で提供します。
・ワイルドジューシーステーキ 110g 980円
・ワイルドジューシーステーキ 150g 1250円
・ワイルドジューシーステーキ 200g 1520円
・ワイルドジューシーステーキ 300g 2080円
・ワイルドジューシーステーキ 450g 3090円
・GWカットステーキ 110g 980円
・限定ライス＆味噌汁（Bセット） 300円
980円でステーキが食べられる！
鉄板で提供されるアツアツステーキを、1000円以下という手頃な価格から注文できるキャンペーンが始まります。サイズ展開も幅広く、食べたい量に応じて選べるのもポイントです。
ゴールデンウィーク中も対象となっているので、この機会に立ち寄ってみては？
※価格は税込み表記です。
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