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4月22日スタート

鉄板ステーキ980円！ 19日間限定「ワイルドジューシーステーキ」が超お得

2026年04月13日 16時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ペッパーランチは4月22日～5月10日のゴールデンウィークを含む19日間限定で、「ステーキキャンペーン」を開催します。

「ワイルドジューシーステーキ」がお得値！ステーキキャンペーン

　ステーキキャンペーンでは、限定サイズの「ワイルドジューシーステーキ 110g」を、980円という特別価格で販売します。

　また、通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）も最大23％オフの特別価格で提供します。

ワイルドジューシーステーキ 110g

・ワイルドジューシーステーキ 110g 980円
・ワイルドジューシーステーキ 150g 1250円
・ワイルドジューシーステーキ 200g 1520円
・ワイルドジューシーステーキ 300g 2080円
・ワイルドジューシーステーキ 450g 3090円
・GWカットステーキ 110g 980円
・限定ライス＆味噌汁（Bセット） 300円

980円でステーキが食べられる！

　鉄板で提供されるアツアツステーキを、1000円以下という手頃な価格から注文できるキャンペーンが始まります。サイズ展開も幅広く、食べたい量に応じて選べるのもポイントです。

　ゴールデンウィーク中も対象となっているので、この機会に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。

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