鉄板ステーキ980円！ 19日間限定「ワイルドジューシーステーキ」が超お得

ペッパーランチは4月22日～5月10日のゴールデンウィークを含む19日間限定で、「ステーキキャンペーン」を開催します。

「ワイルドジューシーステーキ」がお得値！ステーキキャンペーン

ステーキキャンペーンでは、限定サイズの「ワイルドジューシーステーキ 110g」を、980円という特別価格で販売します。

また、通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）も最大23％オフの特別価格で提供します。

・ワイルドジューシーステーキ 110g 980円

・ワイルドジューシーステーキ 150g 1250円

・ワイルドジューシーステーキ 200g 1520円

・ワイルドジューシーステーキ 300g 2080円

・ワイルドジューシーステーキ 450g 3090円

・GWカットステーキ 110g 980円

・限定ライス＆味噌汁（Bセット） 300円

980円でステーキが食べられる！

鉄板で提供されるアツアツステーキを、1000円以下という手頃な価格から注文できるキャンペーンが始まります。サイズ展開も幅広く、食べたい量に応じて選べるのもポイントです。

ゴールデンウィーク中も対象となっているので、この機会に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。