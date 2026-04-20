家系ラーメンが210円～350円お得に！4倍スタンプも！ Wでキャンペーン実施中

家系ラーメンを提供する「壱角家」は4月20日から期間限定で、「壱角家 物価高騰ダブル応援フェア」を開催します。

日頃の利用者への感謝と、物価高が続く状況を背景にしたキャンペーンで、クーポン配布とアプリ特典を組み合わせた内容です。

■「家系ラーメン並」が680円になるクーポン券配布

4月20日～23日の4日間限定で、ラーメンを注文した人を対象に、家系ラーメン並（醤油／塩）を680円で利用できるクーポン券を配布します。210～350円相当の値引きとなります。

クーポンは5月7日～31日に使用可能で、店内飲食が対象です。なお通常価格は店舗ごとに異なります。

※配布対象外：駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、東久留米店、浦安店、

流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、藤岡店、小山雨ヶ谷店、

裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店、神宮球場店

■アプリスタンプ4倍付与

4月21日～24日の期間は、壱角家アプリのスタンプ付与数が通常の4倍になります。650円以上の商品を購入するとスタンプが4個付与され、対象は麺類または丼類です。

対象店舗：壱角家・横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家全店舗

クーポン配布とスタンプ4倍を一気に展開！

クーポン配布とスタンプ増量というダブルでうれしいキャンペーンがスタートします。期間が短めに設定されているため、タイミングを合わせて利用すると効率よく特典を受けられそうです。

特に4月20日～23日には、ラーメンを注文するだけで次回使えるクーポンがもらえるので、タイミングを合わせて立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。