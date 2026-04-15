「やよい軒」ごはん無限案件　W麻婆定食（豆腐×ナス）新登場

定食チェーン「やよい軒」は4月21日より、新商品「～四川風～麻婆茄子豆腐定食」各種を発売します。

「麻婆豆腐×麻婆茄子」がタッグ！

人気の中華料理である「麻婆豆腐」と「麻婆茄子」を一つにした「麻婆茄子豆腐」を主役にしたメニューです。

▲～四川風～麻婆茄子豆腐定食 1140円

なめらかな豆腐に麻婆あんを絡めた“麻婆豆腐”と、茄子にコクのある味付けを施した“麻婆茄子”を組み合わせた一品。

豆板醤（トウバンジャン）や香辣醤（シャンラージャン）の辛みと香りに加え、特製赤味噌のコクと旨味を重ねた奥行きのある味わいが特徴といいます。

ごはんが進むしっかりとした味付けでありながら、幅広い人に向けた辛さに仕立てたとしています。熱々の状態で提供し、香りとともに食欲を刺激する一皿に仕立てています。

辛さと旨味をより際立たせた「旨辛」や、しっかりと食べたい人に向けたから揚げ小鉢付きの定食も用意されます。

▲～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食 1210円

▲【から揚げ小鉢付】～四川風～麻婆茄子豆腐定食 1400円

▲【から揚げ小鉢付】～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食 1470円

ごはんはおかわり無料！無限に進みそう

麻婆豆腐と麻婆茄子を大胆にも一つになった定食が登場します。しっかりした味付けとボリューム感で、ごはんが進みこと間違いなしですね。やよい軒は定食のごはんのおかわり自由なので、好きなだけかっこめそうです。

旨辛バージョンや、から揚げ付きなど選択肢もあるので、その日の気分や食欲に合わせて選べるのも魅力的！



※価格は税込み表記です。