ロイホ、18年目の「黒×黒ハンバーグ」が進化！「食べたい…」としか出てこない

ロイヤルホストは4月22日より、看板商品「黒×黒ハンバーグ」を刷新するとともに、新商品「ロイヤルホストハンバーグ」を販売します。販売時間は10時30分からで、全国の店舗で展開します。

ロイホ名物、18年目の「黒×黒ハンバーグ」が進化！

今回の刷新では、18年目を迎える「黒×黒ハンバーグ」の粗挽き感をさらに強化しています。

新設備の導入により挽肉の粒を大きくし、肉の食感と旨みを引き出したとしています。また、黒毛和牛と黒豚の配合比率を見直し、甘みとコクを加えたことで、伝統のソースとの相性を高めています。

▲黒×黒ハンバーグ（ブラウンバターソース目玉焼き付／ガーリッククリームソース）

250g 2068円、190g 1628円

黒毛和牛と黒豚を使用したハンバーグで、挽肉の粒を大きくすることで粗挽き感を強化しています。肉の旨みを引き出しつつ、伝統のソースと調和するバランスに仕上げています。

オムライスやスパイシーチキン、カキフライとの盛り合わせメニューも展開します。

▲ロイヤルオムライス（ビーフシチュー）with黒×黒ハンバーグ 3168円

▲黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキン（ブラウンバターソース目玉焼き付） 2123円

▲黒×黒ハンバーグ＆牡蠣フライ（ブラウンバターソース） 2288円

クラシックな洋食メニュー「ロイヤルホストハンバーグ」が登場

また、新たに登場する「ロイヤルホストハンバーグ」は、親しみやすさの中にも上質さを感じられるというクラシックな洋食ハンバーグです。

従来のビーフ100％から牛肉に加えて豚肉を使用した合挽肉に変更し、豚肉の柔らかさと甘み、コクを加えつつ、ミンチのサイズを大きくすることで食べ応えを追求しています。ペッパーやナツメグを加え、伝統のソースと調和する味わいとしています。

アンガスサーロインステーキや天然海老フライ・紅ずわい蟹のクリームコロッケなど、洋食メニューとの盛り合わせが用意されます。

▲ハンバーグ＆天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ（ドミグラスソース） 1903円

▲ハンバーグ＆アンガスサーロインステーキ（ドミグラスバターソース） 3663円

▲ビーフシチューハンバーグ 2013円

▲あつあつ鉄板和風ハンバーグ（おろし醤油ソース） 1133円

「食べたい」という強い気持ちに！

看板商品「黒×黒ハンバーグ」は、ハンバーグの粗挽き感が強化され、これまでよりもしっかりとした食べ応えが感じられそう。これは食べて、進化を感じてみたいですね。

さらに、新作「ロイヤルホストハンバーグ」も登場し、その日の気分に合わせて選びやすいラインアップに。ハンバーグ好きにとって、あれもこれも食べてみたくなっちゃいそう。



とにかく「食べたい！」気持ちにさせてくれるリニューアル。この機会にロイヤルホストに足を運んでみてはどうでしょう。

※価格は税込み表記です。