ぷりっサクッの「アボエビバーガー」も！好評のアボカドフェア今年も

バーガーチェーン「ゼッテリア」は4月22日から「アボカドフェア」を開催し、「アボカドチーズバーガー」など新商品3品を販売します。

昨年好評「アボカドフェア」が今年も

ゼッテリアで昨年も好評だったという「アボカドフェア」を今年も開催。アボカドづくしの贅沢な味わいを楽しめる商品を揃えます。

▲「アボカドチーズバーガー」（640円）

ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせ、レタス、スライストマト、スライスチーズ、特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。

アボカドのクリーミーな味わいと、やさしい酸味のあるオーロラソース、濃厚なチーズのコクが織りなす贅沢な味わいが特徴です。

▲「アボカドビーフバーガー」（590円）

ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせ、レタス、スライストマト、特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。

▲「アボカドえびバーガー」（590円）

プリプリサクサク食感のえびパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカド、ワカモレソース合わせ、スライストマト、特製タルタルソース、爽やかな味わいが特長の特製サウザンソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。

ロッテリアのアボカドが好きだった人もチェック

ゼッテリアはロッテリアから生まれ変わったバーガーブランド。ロッテリアでおなじみだった「えびバーガー」などの扱いもあります。



アボカド好きにはたまらない今回の内容。ロッテリアの期間限定アボカド商品が好きだった人も注目してみてはどうでしょう。

5月中旬まで販売予定だそう。チェックしておきたい！

（※文中の価格はすべて税込）