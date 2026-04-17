パクチー5倍のやりすぎバーガーも！「パクチーバーガー」に新作

フレッシュネスバーガーは、4月22日より「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で販売します。

カオマンガイ＆バインミー

エスニックなバーガー2種登場

フレッシュネスで、約1万人の投票で選ばれた「パクチーバーガー総選挙」の結果をもとに、今回、新作部門1位のカオマンガイが商品化。また、復活部門1位に輝いたバインミーが復活販売されます。いずれの商品もパクチーの量を選択でき、リーフレタスに変更することも可能です。

カオマンガイをイメージしたパクチーチキンバーガー

新作バーガー部門で1位となった「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」は、タイの屋台料理として知られるカオマンガイをバーガーで表現した一品です。

クリスピーチキンに甜麺醤をベースとしたソース、針生姜、トマトを合わせ、旨みや辛み、香りのバランスを追求したといいます。

国産のフレッシュパクチーの風味がアクセントとなり。本格的でありながら食べやすい一品としています。

■パクチーチキンバーガー カオマンガイ：

パクチー 1倍 750円／3倍 850円／5倍 950円／リーフレタスに変更 750円

バインミーを表現したパクチーチキンバーガー

復活バーガー部門で1位となった「パクチーチキンバーガー バインミー」は、ベトナムのバインミーをイメージしたバーガーで、クリスピーチキンにレバーペースト、なます、紫キャベツのマリネを重ねた構成です。

五香粉やナンプラーを使用し、パクチーの香りとともに奥行きのある味わいが特徴とされています。

■パクチーチキンバーガー バインミー：

パクチー 1倍 750円／3倍 850円／5倍 950円／リーフレタスに変更 750円

パクチー好き向けの尖りすぎバーガーが今年も！

パクチーの量を選べる仕様になっているため、香りを軽く楽しみたい人からしっかり味わいたい人まで対応しているのがうれしいですね。

ヘルシーで親しみやすい定番のカオマンガイと、アジア屋台のような本格的な味わいが楽しめるバインミーという異なる方向性のバーガーがそろい、気分に合わせて楽しめそうです。

この機会にフレッシュネスバーガーで期間限定の一品を体験してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。