折りたたみスマートフォンはここ数年でたくさん製品が出ていますが、「まだ買い時ではない」と感じている人も多いはず。高価な価格もそうですが、画面中央の折り目や折りたたむことでの厚みもネガティブな要素の1つと言えそうです。

そんな中で登場したOPPO「Find N6」は、その不満点を正面から解消してきた1台です。実際に触れてみると、まず驚くのが折り目の見えにくさです。さらに、折りたたんだ状態でも厚さは約9mmを切っています。

加えて、ペン入力への対応や高性能カメラなど、これまでの折りたたみスマホとして求められる最高のスペックを搭載していると言えます。次のページから、そんなOPPO Find N6の折りたたみとしての良さと注意点を紹介します！

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