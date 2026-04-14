折りたたみスマホの弱点克服の「OPPO Find N6」国内登場！ もう折り目ガ～とは言わせない

3月の発表時から「折りたたみスマホなのに折り目がない！」と話題になっていた、OPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン「Find N6」がついに日本へ上陸します。OPPO公式オンラインショップやau ＋1 collectionを始め、IIJmioやAEONモバイルといった一部の販売チャネルにて、4月15日から順次販売されます。

価格はOPPO公式オンラインショップで31万8000円です。

折り目を極限までなくしたデザイン

OPPO Find N6の最大の特徴は、「折り目を感じさせない」ディスプレーです。第2世代チタニウム高精度ヒンジとオートスムージングフレックスガラスの採用により、60万回の開閉テストをクリアしつつ、折り目がつきにくいフラットな画面を実現したとのこと。折りたたみスマホといえば、これまでも折り目のシワとの戦いでした。しかし、フォルダブル特有のシワに悩まされることなく、大画面を堪能できるのは大きなメリットです。

ハッセルブラッド共同開発！

最大2億画素のカメラ

また、カメラはスウェーデンの名門「Hasselblad（ハッセルブラッド）」との共同開発によるカメラシステムを搭載しています。アウトカメラは、最大約2億画素の広角に加え、ペリスコープ望遠、超広角、そしてフォルダブル初となるマルチスペクトルカメラの4眼構成です。マルチスペクトルカメラと独自のLUMOイメージエンジンにより、複雑な照明下でも自然でリアルな色再現が可能です。

ハッセルブラッド特有のクラシックな描写を楽しめる「XPANモード」や「マスターモード」など、写真好き向けの機能が満載です。

8.9mmの薄型ボディーに

6000mAhの超大容量バッテリー

注目ポイントは、折りたたんだ状態で約8.9mm、重さ約225gという薄型軽量ボディーでありながら、6000mAhもの大容量バッテリーを搭載している点です。最先端のシリコンカーボンアノードテクノロジーにより小型化・大容量化を実現し、動画再生なら連続約26時間も楽しめるとか。

また、80Wの急速有線充電や50Wのワイヤレス充電にも対応しており、バッテリー周りのストレスは皆無と言えるでしょう。

AI機能と大画面で生産性が飛躍的に向上

「AI Mind Space」をはじめとする、AI機能も搭載しています。散らばる情報を一括管理したり、手書きメモを整った図表にする「OPPO AI Pen Kit」を活用したりと、ビジネスシーンでも大活躍しそうです。また、大画面を活かした「Free-Flow Window機能」により、最大4つのアプリを同時操作できます。

文句ナシのハイエンドスペック

OPPO Find N6のスペックをまとめると、SoCに最新のSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用し、メモリーは16GB（最大28GB相当まで拡張可能）と、ストレージは512GBを搭載しています。microSDカードには非対応ですが、nanoSIMとeSIMを含むデュアルSIMカードスロットを備えています。

ディスプレーは、開いた状態のメインスクリーンが約8.12型有機EL（2480×2248ドット）、閉じた状態のカバースクリーンが約6.6型（2616×1140ドット）の有機ELとなっており、どちらも最大120Hzのリフレッシュレートに対応します。

カメラについては前述のとおり、アウトカメラが約2億画素の広角、約5000万画素のペリスコープ望遠、約5000万画素の超広角、そして約200万画素のマルチスペクトルカメラという4眼構成で、カバー画面とメイン画面のインカメラはそれぞれ約2000万画素です。

バッテリーは6000mAhで、80WのSUPERVOOCフラッシュチャージや50WのAIRVOOCに対応しています。本体サイズは閉じた状態で約74×160×8.9mm、開いた状態では約146×160×4.2mmとなり、重量は約225gと折りたたみスマホの中では軽いと言えます。

そのほか、OSはAndroid 16をベースとしたColorOS 16で、側面指紋および顔認証の生体認証に対応するほか、IPX6・X8・X9の防水性能とIP5Xの防塵性能も完備しています。カラバリは、ブロッサムオレンジとステラーチタニウムの2色展開です。

【まとめ】横折りスマホの到達点とも言える1台

OPPO Find N6は、フォルダブルスマートフォンの課題であった「画面の折り目」を見事に克服した、まさに次世代のハイエンドモデルです。最新のSoC、Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載し、パフォーマンスも一級です。

高圧洗浄の水圧や80度の熱湯噴射にも耐えうるIPX9の防水性能とIP5Xの防塵性能や、航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用したフレームの堅牢性も備えており、日常使いでの不満は出ないでしょう。さらに、O+ Connect機能を利用すればiOSデバイスのやりとりもできます。

「そろそろ折りたたみスマホに挑戦してみたい」「最高のスペックと体験を求めている」という人にとって、OPPO Find N6は大本命の選択肢となるでしょう。数量限定特典として、専用ケースとセットになった「OPPO AI Pen Kit」もプレゼントされるようなので、気になるなら早めのチェックを！