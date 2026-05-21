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荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第973回

這いつくばらなくてOK！ OPPOの折りたたみスマホ「Find N6」の半開きローアングルが猫撮りに最強な理由

2026年05月21日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

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OPPO

このおもちゃが妙に気に入ったようで、捕まえて咥えた瞬間をゲット。2026年5月 OPPO Find N6

　みなさま、折りたたみ式スマホを使っていますでしょうか？ 日本ではGalaxy Foldシリーズを皮切りにPixel Fold、さらにはNubia Foldときて、OPPOも最新の折りたたみ式スマホ「OPPO Find N6」を日本市場に投入。

　ある程度使う人が増え、それを見て「あ、良さそうだから次は使ってみたい」と感じる人が多くて徐々に広がっていくか、「自分は折りたたみじゃなくてもいいかな」と思う人が多くてそこまで普及しないか……わからないけど、製品としての完成度がかなり上がってきてるのは確かである。

　そして今回は、最新の折りたたみスマホ、Find N6で猫を撮る話。

OPPO

超広角、広角、望遠のトリプルカメラを搭載した折りたたみスマホ、OPPO Find N6。半開きにして猫の前に置いてみた。薄くて軽いので持ったときのずっしり感がない

　このFind N6ときたら、薄くて剛性があるのでたたんだ状態で普通にスマホとして使っても違和感ないし、ぱかっと開いて大画面化してもヒンジ部の凹凸をほとんど感じないので違和感なく大画面デバイスとして使えるのがすごいのだ。

　写真を撮るときは、普通に閉じた状態で普通のスマホとして、何の違和感もなく撮れる。開けるってことを忘れちゃうレベル。

OPPO

白い椅子に白い猫、ってことで+1の露出補正をかけて撮影。2026年5月 OPPO Find N6

激しく動く子猫もブレずに撮れる「アクションモード」

　OPPOの猫撮りスマホとしての良さのひとつは「アクションモード」。これをオンにしてやると、室内で動き回る猫もブレずに撮れる。

　猫を撮りにいつもの保護猫シェルターqueueへお邪魔したら、なんと子猫が4匹デビューしてて（多頭崩壊の場から救出されたそうな）、とにかく飛んだり跳ねたりが激しかったので「OPPOがんばれ」って感じで、左手におもちゃ、右手にスマホ。

OPPO

おもちゃが気になってしょうがない子猫。アクションモードをオンにしたらシャッタースピード1/10005秒に。2026年5月 OPPO Find N6

　そしてくわえたら離さない。子猫は子猫であるというだけでヤバい。冒頭写真もその中の1枚だ。

OPPO

おもちゃを捕まえてドヤ顔の子猫。薄茶色のシマシマが可愛い。2026年5月 OPPO Find N6

半開き＆床置きで、這いつくばらずに猫目線ローアングル！

　でも、人はまだちょっとこわいみたいで、近寄ったらソファの下に隠れてしまった。そんなとき、折りたたみスマホならではの技が登場する。パカっと半開きにしてプレビュー画面を下に移動させれば、床に置いたまま床上猫目線写真を撮れるのだ。

OPPO

半分開いて、プレビュー画面を下側に移動すれば、這いつくばらなくても床すれすれ写真を簡単に撮れるのだ。折りたたみスマホの楽しさ。動画の時も便利。2026年5月 OPPO Find N6

OPPO

端末を床においてカメラ目線の瞬間に撮った写真。うしろにいるのは、さっきおもちゃで遊んでくれた子猫っぽいけど違う（兄弟で保護されてる）。2026年5月 OPPO Find N6

　これがあるから折りたたみスマホは楽しい。

　遊び疲れて寝ちゃった子猫……ケージとケージの隙間にハマってどうする、と思ったのだけど、当人的にはしっくりくるらしい。このままお昼寝にはいっちゃいました。

OPPO

ケージとケージの隙間にはまってどうするのかと思ったら、そのまま寝ちゃいました。猫は狭いところが好き。2026年5月 OPPO Find N6

　半開き技を使えばこんな風にローアングル写真もいい感じに撮れる。

OPPO

シンクに上った猫をローアングルで。うしろに写ってるのはスタッフの方です。2026年5月 OPPO Find N6

　もう、この撮り方覚えたらめちゃラクできてたまらないのだ。床置きじゃないときでも、置いて撮ればOK。

OPPO

こんな風に目の前においてタイミングを見計らって撮るべし

OPPO

いい感じにカメラ目線してくれた。黒でもグレーでもなく、薄墨色って感じがいい、ふわふわの長毛猫。まだまだ子猫だ。2026年5月 OPPO Find N6

　そして、撮った写真を見たり見せたりレタッチしたり編集したりするときは、パカッと開いて大画面で作業すればすごく気持ちいい。

　閉じた状態で撮って、半開きで床置き猫写真を撮って、開いて鑑賞＆編集＆シェアと思えば折りたたみスマホは偉大なのだ。

　もちろん、折りたたみスマホはその機構に加えて内側と外側、計3ヵ所にディスプレーがあるので（それでいてこの重さと薄さはすごい）お値段はそれなりにするけれども、いつかは使ってみたいよね。そして、いざ手にしたら自分がどういう使い方をすることになるのか興味あるのだ。

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筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

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