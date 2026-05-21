這いつくばらなくてOK！ OPPOの折りたたみスマホ「Find N6」の半開きローアングルが猫撮りに最強な理由

みなさま、折りたたみ式スマホを使っていますでしょうか？ 日本ではGalaxy Foldシリーズを皮切りにPixel Fold、さらにはNubia Foldときて、OPPOも最新の折りたたみ式スマホ「OPPO Find N6」を日本市場に投入。

ある程度使う人が増え、それを見て「あ、良さそうだから次は使ってみたい」と感じる人が多くて徐々に広がっていくか、「自分は折りたたみじゃなくてもいいかな」と思う人が多くてそこまで普及しないか……わからないけど、製品としての完成度がかなり上がってきてるのは確かである。

そして今回は、最新の折りたたみスマホ、Find N6で猫を撮る話。

このFind N6ときたら、薄くて剛性があるのでたたんだ状態で普通にスマホとして使っても違和感ないし、ぱかっと開いて大画面化してもヒンジ部の凹凸をほとんど感じないので違和感なく大画面デバイスとして使えるのがすごいのだ。

写真を撮るときは、普通に閉じた状態で普通のスマホとして、何の違和感もなく撮れる。開けるってことを忘れちゃうレベル。

激しく動く子猫もブレずに撮れる「アクションモード」

OPPOの猫撮りスマホとしての良さのひとつは「アクションモード」。これをオンにしてやると、室内で動き回る猫もブレずに撮れる。

猫を撮りにいつもの保護猫シェルターqueueへお邪魔したら、なんと子猫が4匹デビューしてて（多頭崩壊の場から救出されたそうな）、とにかく飛んだり跳ねたりが激しかったので「OPPOがんばれ」って感じで、左手におもちゃ、右手にスマホ。

そしてくわえたら離さない。子猫は子猫であるというだけでヤバい。冒頭写真もその中の1枚だ。

半開き＆床置きで、這いつくばらずに猫目線ローアングル！

でも、人はまだちょっとこわいみたいで、近寄ったらソファの下に隠れてしまった。そんなとき、折りたたみスマホならではの技が登場する。パカっと半開きにしてプレビュー画面を下に移動させれば、床に置いたまま床上猫目線写真を撮れるのだ。

これがあるから折りたたみスマホは楽しい。

遊び疲れて寝ちゃった子猫……ケージとケージの隙間にハマってどうする、と思ったのだけど、当人的にはしっくりくるらしい。このままお昼寝にはいっちゃいました。

半開き技を使えばこんな風にローアングル写真もいい感じに撮れる。

もう、この撮り方覚えたらめちゃラクできてたまらないのだ。床置きじゃないときでも、置いて撮ればOK。

そして、撮った写真を見たり見せたりレタッチしたり編集したりするときは、パカッと開いて大画面で作業すればすごく気持ちいい。

閉じた状態で撮って、半開きで床置き猫写真を撮って、開いて鑑賞＆編集＆シェアと思えば折りたたみスマホは偉大なのだ。

もちろん、折りたたみスマホはその機構に加えて内側と外側、計3ヵ所にディスプレーがあるので（それでいてこの重さと薄さはすごい）お値段はそれなりにするけれども、いつかは使ってみたいよね。そして、いざ手にしたら自分がどういう使い方をすることになるのか興味あるのだ。

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