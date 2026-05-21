荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第973回
這いつくばらなくてOK！ OPPOの折りたたみスマホ「Find N6」の半開きローアングルが猫撮りに最強な理由
2026年05月21日 12時00分更新
みなさま、折りたたみ式スマホを使っていますでしょうか？ 日本ではGalaxy Foldシリーズを皮切りにPixel Fold、さらにはNubia Foldときて、OPPOも最新の折りたたみ式スマホ「OPPO Find N6」を日本市場に投入。
ある程度使う人が増え、それを見て「あ、良さそうだから次は使ってみたい」と感じる人が多くて徐々に広がっていくか、「自分は折りたたみじゃなくてもいいかな」と思う人が多くてそこまで普及しないか……わからないけど、製品としての完成度がかなり上がってきてるのは確かである。
そして今回は、最新の折りたたみスマホ、Find N6で猫を撮る話。
このFind N6ときたら、薄くて剛性があるのでたたんだ状態で普通にスマホとして使っても違和感ないし、ぱかっと開いて大画面化してもヒンジ部の凹凸をほとんど感じないので違和感なく大画面デバイスとして使えるのがすごいのだ。
写真を撮るときは、普通に閉じた状態で普通のスマホとして、何の違和感もなく撮れる。開けるってことを忘れちゃうレベル。
激しく動く子猫もブレずに撮れる「アクションモード」
OPPOの猫撮りスマホとしての良さのひとつは「アクションモード」。これをオンにしてやると、室内で動き回る猫もブレずに撮れる。
猫を撮りにいつもの保護猫シェルターqueueへお邪魔したら、なんと子猫が4匹デビューしてて（多頭崩壊の場から救出されたそうな）、とにかく飛んだり跳ねたりが激しかったので「OPPOがんばれ」って感じで、左手におもちゃ、右手にスマホ。
そしてくわえたら離さない。子猫は子猫であるというだけでヤバい。冒頭写真もその中の1枚だ。
半開き＆床置きで、這いつくばらずに猫目線ローアングル！
でも、人はまだちょっとこわいみたいで、近寄ったらソファの下に隠れてしまった。そんなとき、折りたたみスマホならではの技が登場する。パカっと半開きにしてプレビュー画面を下に移動させれば、床に置いたまま床上猫目線写真を撮れるのだ。
これがあるから折りたたみスマホは楽しい。
遊び疲れて寝ちゃった子猫……ケージとケージの隙間にハマってどうする、と思ったのだけど、当人的にはしっくりくるらしい。このままお昼寝にはいっちゃいました。
半開き技を使えばこんな風にローアングル写真もいい感じに撮れる。
もう、この撮り方覚えたらめちゃラクできてたまらないのだ。床置きじゃないときでも、置いて撮ればOK。
そして、撮った写真を見たり見せたりレタッチしたり編集したりするときは、パカッと開いて大画面で作業すればすごく気持ちいい。
閉じた状態で撮って、半開きで床置き猫写真を撮って、開いて鑑賞＆編集＆シェアと思えば折りたたみスマホは偉大なのだ。
もちろん、折りたたみスマホはその機構に加えて内側と外側、計3ヵ所にディスプレーがあるので（それでいてこの重さと薄さはすごい）お値段はそれなりにするけれども、いつかは使ってみたいよね。そして、いざ手にしたら自分がどういう使い方をすることになるのか興味あるのだ。
■Amazon.co.jpで購入
-
古地図と地形図で発見!鎌倉街道伝承を歩く荻窪 圭山川出版社
■Amazon.co.jpで購入
-
東京「多叉路」散歩 交差点に古道の名残をさぐる荻窪 圭淡交社
■Amazon.co.jpで購入
-
古地図と地形図で楽しむ 東京の神社 (知恵の森文庫)荻窪 圭光文社
筆者紹介─荻窪 圭
老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第972回
デジカメパナソニック「DC-TX3」はスマホと一眼の間をいい感じに埋めてくれる本格猫撮りコンデジだ！
-
第971回
デジカメスマホじゃ撮れない絶妙な距離感！ 「LUMIX DC-TX3」のズームで描く猫と青空の風景
-
第970回
デジカメロンドン発の透けるスマホ「Nothing Phone (4a) Pro」日本上陸！ 望遠カメラが猫撮影に最高だった
-
第969回
デジカメスマホ登場前の名機たち！ オリンパスのコンデジで撮った「エモすぎる猫写真」を振り返る
-
第968回
デジカメFinePixからXシリーズへ。富士フイルムのコンデジ30年史を「懐かしの猫写真」で振り返る
-
第967回
デジカメ警戒心の強い猫も油断する!? 約53gの超小型カメラ「insta360 GO Ultra」で撮る猫の素顔
-
第966回
デジカメもうデジカメはいらない？ シャオミのLeitzphoneが魅せる極上の猫スナップ
-
第965回
デジカメiPhone派も嫉妬する「猫撮り最強スマホ」Xiaomi 17 Ultraでジャンプもじゃれ合いもピタッと止まる！
-
第964回
デジカメスマホ前夜の熱気と思い出 ソニー「サイバーショット」が切り取った平成〜令和の猫たち
-
第963回
デジカメ祝・キヤノン「PowerShot」30周年！ ともに歩んだ30年、ファインダー越しの猫たち
- この連載の一覧へ