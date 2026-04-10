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【本日発売】マクドナルドに「トミカ」のハッピーセット！新型車GR GT3も登場

2026年04月10日 10時00分更新

文● ASCII

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　マクドナルドはハッピーセット「トミカ」とハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を本日4月10日より発売します。

　ハッピーセットは、ハンバーガーやチキンマックナゲットなどのメインメニュー、サイドメニュー、ドリンクにおもちゃがついたセットで、価格は510円～。

　「トミカ」のハッピーセットでは、人気のはたらくクルマや、新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなどの8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種をラインアップ。

　「サンリオキャラクターズ」のハッピーセットには、サンリオのキャラクターが好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーしたおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種が登場します。

　さらに、4月11日・12日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」1セット購入ごとに「トミカスペシャルDVD2026」を、「サンリオキャラクターズ」1セット購入ごとに「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」がもらえます。

　また、4月25日・26日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」1セット購入ごとに「トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター」を、「サンリオキャラクターズ」1セット購入ごとに「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」が配布されます。いずれも数量限定で、なくなり次第終了です。

関連記事：マクドナルドでGR GT3がもらえる ハッピーセット「トミカ」に4月10日登場

※記事中の価格は税込み

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