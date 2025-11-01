10月29日から11月9日まで、東京ビッグサイトにて「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（旧：東京モーターショー）」が開催されています。ちょっと先の未来のクルマを数多く展示する日本最大級のモーターショーで、気になるクルマをチェックしてきました！

【TOYOTA】ついにセンチュリーが別ブランドに！

南ホールすべてにグループ会社を集めたトヨタ。入口には創業時の自動織機やトラックが展示され、来場者を出迎えてくれました。

ブースでは次世代カローラのコンセプトモデルを世界初公開。純エンジンにハイブリッド、プラグインハイブリッド、バッテリーEVと、さまざまなパワートレインに対応するそうです。

トヨタの佐藤恒治代表取締役社長は、トヨタの新たなブランドメッセージ「TO YOU TOYOTA」を象徴するクルマとして紹介。「動力源が何であれ、みんなが乗りたくなるカッコいいクルマにする。そんな発明が詰まっている」と、言葉に力を込めて紹介しました。

TO YOUにかけて、様々な人に合わせたクルマを提案していくと佐藤社長。なかでも働くクルマに力を入れているようです。

その中には、次期ハイエースの姿も。現行ハイエースが登場したのは今から20年以上前！ 以来、日本の物流を支えるだけでなく、レジャーでも愛されているクルマですので、その動向が気になるところです。

ブースには同社のRAV4やランドクルーザーなどのSUVを展示。SUV人気の高さをうかがわせました。

トヨタグループの小さいクルマ担当というダイハツは、ブースに初代ミゼットを展示。こちらも働くクルマとして日本を支えた1台でした。

ミゼットXは、ミゼットの精神を受け継ぎながら、現代的にアップデートした1台。全長2200×全幅1295×全高1680mm、ホイールベース1600mmという、自転車以上軽自動車未満のクルマです。中央に運転席、両脇に少し後ろにオフセットしたシートを備える1+2シーターで、大人1人+子供2人なら十分な広さです。

そのほかにも、軽規格バンのコンセプトモデルを多数展示。こちらも日本の物流を支えるクルマですので、気になるところです

そして軽スポーツカーとして、コペンの新型モデルも展示。FRレイアウト＋5MTと、走りが好きな人にはたまらないパッケージングにするとのこと。会場では豊田章男会長がマスタードライバーとしてクルマを鍛えると明言。本格的な軽スポーツカーになりそうです。

「空飛ぶ自動車」で来場者を出迎えるレクサスブース。ブースからしてラグジュアリーな空気が漂います。

パーソナルモビリティー「LSマイクロコンセプト」は、3輪の1人乗り移動車。ミニマムな室内空間でもLSの快適さを提供するのだそう。

「LSコンセプト」を初披露。タイヤが6輪で3列シートのプレミアムミニバンです。レクサスを象徴するLSが大変革を遂げることを示唆しています。

コンセプトモデル「LSクーペ」も公開しました。ポルシェ「カイエン」やBMW「iX」に対抗する高級SUVで、LSの未来の姿といえそうです。

そしてセンチュリーブースでは、豊田章男会長が登場。ブースに入ることもできないほどのプレスが詰めかけました。

豊田章夫会長は、「ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた時代は過ぎ去り、失われた30年、という言葉が定着してきた中で、今の日本は少し元気や活力を失ってしまっているのではないでしょうか。世界の中で、存在感をなくしてしまっているのではないでしょうか。今の日本には、世界に広がった自動車工業があります。この国を支えてきた、ものづくりの技能があります。私は、今の日本にはセンチュリーが必要なのではないかと思うのです」と、センチュリーをブランド化すると明言。

その中でお披露目されたセンチュリーのクーペモデルは、緋色が眩しい1台。「鳳凰とは、世界が平和な時代にのみ姿を見せる伝説の鳥です。センチュリーは単なる車名ではありません。世界の平和を心から願い、日本から次の100年を作る挑戦。それこそがセンチュリーなのであります。日本の心、ジャパン・プライドを世界に発信していく。そんなブランドに育てていきたいと思っております」と、決意を示されていました。

ブースには、箱根駅伝でおなじみのGRエンブレムを装着したセンチュリーも展示。果たして来年も走るのでしょうか？ それとも……。