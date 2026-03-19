povo、データ専用プランのeSIM再発行に対応

KDDIと沖縄セルラー電話は3月18日、povo2.0の「データ専用」プランにeSIMの再発行サービスを追加した。同日より提供を始めている。

手続きは「povo2.0アプリ」の「プロフィール」から「購入履歴」→「SIMの再発行・交換」と進み、表示された再発行手続きの画面で必要事項を入力する形となる。

途中で連絡先電話番号に送られた認証コードの入力を求められることから、手続きの前に、連絡先電話番号のSIMが入ったスマートフォン等を手許に用意しておくのがおすすめだ。