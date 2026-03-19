東京メトロ、5分遅延から情報配信へ　通勤・通学の判断しやすく

東京地下鉄（東京メトロ）は3月18日、同社の公式サイトと公式Xで提供する運行情報について、2026年3月21日より順次、配信基準を変更することを公表した。

現行の基準では「15分以上の遅れが発生または見込まれる場合」に 運行情報を配信しているが、変更後は「5分以上の遅れが発生または見込まれる場合」に条件を拡充。利用者はより迅速に遅れを把握できるようになる。

なお、同社が提供する「東京メトロmy!アプリ」については、ユーザーが設定することで「1分以上の遅延」から通知を受けることも可能だ。