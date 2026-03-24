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最大20%還元、ANAモバイル爆誕！音声プラン月750円から

2026年03月24日 16時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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ANAモバイル公式サイト

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　全日空系列のANA Xは3月24日、モバイル通信サービス「ANAモバイル」の提供を始めた。月額料金に対して最大20%分のANAマイルを獲得可能だ。

　「ANAモバイル」は、大手通信キャリアの設備を借りて運営するMVNOタイプの通信キャリア。プランは「音声＋SMS＋データ通信」（音声通話プラン）と「データ通信専用」の2タイプがあり、それぞれ物理SIMとeSIMを提供する。

　音声通話プランでは、NTTドコモとauのいずれかの回線を選択可能。一方、データ通信専用プランはドコモ回線のみの提供となる。

　データ容量は最小の1GBから最大の100GBまで20種類を用意しており、使い方に応じて選ぶことが可能だ。

●料金の例

■音声通話プラン（音声通話＋SMS＋データ通信）

・1GB：750円
・5GB：1150円
・10GB：1650円
・20GB：2150円
・30GB：2650円
・50GB：4100円
・100GB：6900円

■データ通信専用プラン

・1GB：650円
・5GB：1050円
・10GB：1550円
・20GB：2050円
・30GB：2550円
・50GB：4000円
・100GB：6800円

■国内通話定額オプション

・5分かけ放題：600円
・10分かけ放題：850円
・無制限かけ放題：1650円

　さらにANAモバイルならではの特典として、月額料金（基本プラン料金、通話定額オプション、データチャージ料金）に対し、最大20%分のANAマイルを付与。

　例えば音声通話プラン（30GB）＋無制限かけ放題の組み合わせ（合計月額4300円）の場合、1ヵ月あたり860マイル、年間で1万320マイルが貯まる計算になる。

　ANAのマイルを貯めているなら、要チェックのサービスといえそうだ。

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