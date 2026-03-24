最大20%還元、ANAモバイル爆誕！音声プラン月750円から

全日空系列のANA Xは3月24日、モバイル通信サービス「ANAモバイル」の提供を始めた。月額料金に対して最大20%分のANAマイルを獲得可能だ。

「ANAモバイル」は、大手通信キャリアの設備を借りて運営するMVNOタイプの通信キャリア。プランは「音声＋SMS＋データ通信」（音声通話プラン）と「データ通信専用」の2タイプがあり、それぞれ物理SIMとeSIMを提供する。

音声通話プランでは、NTTドコモとauのいずれかの回線を選択可能。一方、データ通信専用プランはドコモ回線のみの提供となる。

データ容量は最小の1GBから最大の100GBまで20種類を用意しており、使い方に応じて選ぶことが可能だ。

●料金の例 ■音声通話プラン（音声通話＋SMS＋データ通信） ・1GB：750円

・5GB：1150円

・10GB：1650円

・20GB：2150円

・30GB：2650円

・50GB：4100円

・100GB：6900円 ■データ通信専用プラン ・1GB：650円

・5GB：1050円

・10GB：1550円

・20GB：2050円

・30GB：2550円

・50GB：4000円

・100GB：6800円 ■国内通話定額オプション ・5分かけ放題：600円

・10分かけ放題：850円

・無制限かけ放題：1650円

さらにANAモバイルならではの特典として、月額料金（基本プラン料金、通話定額オプション、データチャージ料金）に対し、最大20%分のANAマイルを付与。

例えば音声通話プラン（30GB）＋無制限かけ放題の組み合わせ（合計月額4300円）の場合、1ヵ月あたり860マイル、年間で1万320マイルが貯まる計算になる。

ANAのマイルを貯めているなら、要チェックのサービスといえそうだ。