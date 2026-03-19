アップル「iOS 26.4」まもなくリリースへ

アップルは3月18日、開発者向けに「iOS 26.4」のRC（リリース候補）版を公開した。大きな問題がなければ、今後1〜2週間程度で正式版が公開されるものとみられる。

本バージョンでは「外部メディア」関連を中心に、ベータ版に存在した複数の不具合が修正されている。