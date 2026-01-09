高速スクロールと静音設計！ 3台同時ペアリング可能なサンワサプライの充電式マウスが登場

サンワサプライは、3台の機器を切り替えて使用可能な「Bluetooth＆2.4GHzワイヤレスマウス 400-MAWBT203」を1月8日より販売開始した。販売価格は4,255円（税抜）。

この製品は、一度に3台のデバイスを切り替えることができるマルチペアリング対応のマウスだ。Bluetooth接続2台と、2.4GHzワイヤレス接続1台の合計3台を同時にペアリング可能となっている。

また、高速スクロールとチルトホイール機能を備えており、長文や横長の表をスムーズに操作できる。左右のクリックボタンには静音スイッチが採用されており、図書館やカフェといった静かな環境でもクリック音を気にせず作業することができる。

外観は落ち着いたベージュとゴールドのアクセントが施された上品な仕上げで、BlueLEDを採用しているため、光沢のある机の上でも正確に反応するという。さらに、カーソル速度は4段階（1000〜3200カウント）に調整でき、繊細な作業から素早い操作まで幅広く対応可能だ。