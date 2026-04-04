えっ!? めっちゃ付け替えできるゲーミングマウス！外装交換、センサー位置さえ調整できる究極のカスタマイズ性：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、PWNAGE（ポニージ）のワイヤレスゲーミングマウス「Ultra Custom Pro Symm 3」です。

好みに合わせてマウスのさまざまな箇所を交換・カスタマイズ可能なゲーミングマウスになります。

Ultra Custom Pro Symm 3は、あらゆる箇所をカスタマイズ可能なワイヤレスゲーミングマウスです。

左右クリックボタンや、手のひらが当たるトップカバーを好みの形状に交換可能。パッケージには2種類のクリックボタンと、3種類のトップカバーを同梱しています。また、ボタンとスイッチの間の“遊び“を微調整するスペーサーも数種類から選択できます。スイッチ自体もはんだ付けしていないため、簡単に交換可能です。

さらに、底面のセンサー位置も前後に調整できます。自分の手の振り方に合わせた絶妙なアジャストを可能にする、こだわりの設計です。

形状は左右対称デザインで、右手親指側に2つのサイドボタンを配置。サイズは120（W）×62（D）×39〜41（H）mmで、重量は約50gと非常に軽量なゲーミングマウスに仕上がっています。

センサーには「XERO Sensor（カスタムPAW3950）」を搭載し、解像度36000DPI、トラッキング速度750IPSというスペックです。ポーリングレートは最大8000Hzに対応。ピラミッド型の対応ドングルも標準で付属します。

バッテリー持続時間は最大200時間で、約2時間の充電でフルチャージが完了します。

尾崎さんによると、PWNAGEはこれまでにもカスタム可能なマウスを販売してきたメーカーで、本製品はその最新モデルにあたるとのこと。「外装を交換できるマウスは他社にもありますが、センサー位置まで物理的に調整できるモデルはPWNAGE以外で見たことがありません」と話してくれました。

自分のプレイスタイルに合わせて、とことんカスタマイズを楽しみたい人にぴったりのゲーミングマウスですね！

「逆襲のシャア」コラボのνガンダムモデルを店頭展示中！

そのほか、PCワンズ店頭では現在、東プレのゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Plus」と「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」がコラボレーションした「νガンダムモデル」を展示中です。

νガンダム独特の配色が施された本体と、特別なボックスアートが描かれたパッケージを間近で鑑賞できます。

取材時点では、日本橋の店舗でこのモデルを展示しているのはPCワンズだけとのこと。ファンの方は、ぜひ店頭でその仕上がりを確認してみてください！