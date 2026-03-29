いよいよ3月31日にドコモの3Gサービス（FOMA）が終了する。テレビなどでは「ガラケー終了」といった表現で報じているケースもあるが、実はそうではない。いわゆる「ガラケー」とされる携帯電話は随分前に4G LTE対応に切り替わっており、よほど古い端末でないかぎりは問題は生じない。ただし、それ以外にも影響が生じる部分はあるのであらためてまとめて紹介しよう

4G対応ガラケーは問題無くても、3G対応スマホは使えなくなる

またVoLTE非対応機だとデータ通信はできても通話は不可に

ASCII読者には今更な話だろうが、「ガラケー＝3G端末」ではない。最近ではあまり新機種は登場しなくなったが、4Gに対応したいわゆる“ガラケー”、フィーチャーフォン／ケータイは引き続き数機種が販売されている。それらを使えば、今の4Gのサービスが終了するまでは問題なく使えるはずだ。

たとえば、ドコモなら2016年発売の「P-01J」「SH-01J」「らくらくホン F-02J」の時点で、LTEとVoLTEに対応している。ドコモのガラケーを使っていても今回の3G停波は関係ないという人の方が多いはずだ。

逆にスマートフォンでも3Gまでの対応という機種はある。初期のスマートフォン、たとえばiPhoneであれば、iPhone 4Sまでがそうだ。もっとも当時はドコモはiPhoneを取り扱っておらず、SIMロックもあった時代なので、今回のドコモの3G停波とはほぼ関係ないだろう。

Android機も同じでLTE対応は2011年あたりから。当時の機種を今でも使っている人はほとんどいないと思われるが、ドコモの3G終了でモバイルネットワークは使えなくなる。また、LTE対応モデルでも、初期の製品はVoLTE非対応なので、今回の3G停波によって、通話はできなくなる（たとえばiPhone 5sやらくらくスマートフォン2など）。

IIJmioのデータ専用のeSIMや旧プランで

最新iPhoneに影響があることも

手持ちのスマートフォンでは関係ない話だと思っていても、ごく一部の組み合わせで影響のあるサービスがある。IIJmioの過去のプランではあるが、「ギガプラン データ通信専用eSIM」や一部プランをそのまま契約している場合だ（いずれも4Gのみの対応）。

IIJmioでも現在主流の「ギガプラン」の音声SIMや、名前が似ている「ギガプラン データeSIM」（こちらは5G対応）は対象外だが、「ギガプラン データ通信専用eSIM」は2020年の正式リリースなので、まだ使っている人も一定数いそうだ。

具体的な事象は、iOS 26以降のiPhoneで「端末を再起動した直後など特定の条件において4G（LTE）の接続に時間がかかる」としており、時間は1～2分。まったく使えなくなるわけでもないが1～2分の通信できないと支障はあるだろう。

該当のユーザーについては、新しいプランに変更してしまうのが早そうだ。詳しくはIIJmioのサイト（https://www.iijmio.jp/info/iij/1766027735.html）で確認してほしい。