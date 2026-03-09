このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

MWC Barcelona 2026レポート 第25回

ケータイ型スマホ「ケースマ」で日本でも話題の韓国ALT社がMWC出展　シニアと子供に特化した製品多数

2026年03月09日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ケータイ型スマホ「MIVEケースマ」で2月に日本市場に参入、話題を呼んだ韓国ALT社が、MWCに初出展。KOTRA（大韓貿易投資振興公社）が設置した、韓国のスタートアップ企業を集める「Korea Pavilion」内にブースを出し、最新モデルの展示をしていた。

ALT

日本市場参入も果たしたALTがMWCに初出展

シニア層にもスマホ体験を提供するケースマ
今年中には5G対応モデルもリリース予定

　ALTの最新モデルは、日本では「ケースマ」、韓国では「STYLE FOLDER 2」として販売されているテンキー搭載Androidスマートフォンだ。MWCでは韓国モデルを「Senior Smartphone 2」として展示し、シンプルなホーム画面や、4.3型と大きく見やすいタッチパネルとテンキーを併用して通話やSNSなどを楽に操作できる特徴を説明していた。

ALT

Korea Pavilion内のALTブース

　ケースマは従来型ケータイからスマホに乗り換えたいが、慣れ親しんだテンキー操作は手放したくない年配のユーザーを主なターゲットにしている。

　サブディスプレーには時計などを表示でき、使わないときは付属の充電スタンドに立てておける点も特徴だ。ヨーロッパにもシニア向け端末やメーカーはいくつか存在するものの、テンキー付きのスマートフォンは少なく、特に4型以上の大画面モデルはほぼ例がないため、ブースには多くの来場者が足を止めていた。

ALT

テンキー搭載のAndroidとしては大型の4.3型ディスプレーを搭載

　ブースには前モデルの「STYLE FOLDER」も並べられており、世代での進化がわかる展示になっていた。説明員によるとシリーズの新モデルを2026年中に投入する計画があり、5G通信にも対応。日本や韓国など5G環境が整った市場に展開する方針だという。

ALT

こちらは初代モデルの「STYLE FOLDER」

子供用端末も韓国では力を入れている
ポケモンやサンリオのコラボモデルも

　ALTは、韓国では子供向けスマートフォンもラインアップしている。ポケモンやサンリオキャラクターをあしらったモデルは、5.8型画面を搭載し、一般的なスマートフォンと比べると、ひとまわり小さいサイズだ。手が小さい子供でも無理なく持てる大きさで、LTE版の「AT-M130（ODIN 2）」と5G版の「AT-M150（ODIN 3）」が発売されており、韓国キャリア経由で販売されている。

ALT

子供向けの製品群。一番右がキャラクターコラボスマホ

　さらなる低学年を主な対象とした「LOKI」は4.3型で、重量も136gと抑えている。こうした小型端末は大手メーカーだけでなく中小のODMメーカーを含めても選択肢が少ない領域だ。ALTはニッチな需要に応えるかたちで、子供向けの小型モデルをきちんと作り込んでいる。

ALT

4.3型のLOKI

　ほかにもGPSを内蔵し見守り・緊急連絡用途向けのモデル「CODE」など、ALTは特定層向けのスマートデバイスを得意としている。なおハードウェアだけではなく端末からの情報を収集して安全機能やAIサービスに活用する見守りプラットフォーム基盤「ALT MINET」も開発している。

ALT

子供の位置情報を把握できる見守り端末

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
￥49,800
2
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥113,770
3
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
￥135,700
4
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥108,800
5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
￥53,820

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
2
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
3
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
￥1,780
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
￥13,980
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,099
10
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン