富士通PCに脆弱性、任意コード実行の恐れ　最新版に更新を

Japan Vulnerability Notes（JVN）は2月27日、富士通製PCにプリインストールされている「Fujitsu BIOS Driver（fbiosdrv.sys）」の脆弱性情報を公開した。

種別は「境界外書き込み」で、CVE番号は「CVE-2025-65001」。JVNによると、本件では以下のような問題が起きる場合があるという。

・攻撃者によって細工されたリクエストを送信されると、任意のコードを実行されたり、サービス運用妨害（DoS）状態を引き起こされたりする

影響を受けるソフトウェアのバージョンと主な製品は、それぞれ以下のとおり。修正版のファームウェアは、Windows Updateから適用可能だ。