前回、ASUS製の「Zenbook DUO UX8407AA」を用いて、インテルの最新ノートPC向けCPU「Core Ultraシリーズ3プロセッサー」（開発コードネーム：Panther Lake）のざっくりとした検証を行った。同機はPanther Lakeの最上位である「Core Ultra X9 388H」を採用し、CPU内蔵GPUは同シリーズで最も強力な「Arc B390」を搭載している。つまり、CPUもGPUもすべてが新しいのだ。

そこで、今回はZenbook DUOを用いてさらにディープなパフォーマンス検証を試みる。前回は比較対象を設けなかったが、今回はAMDの「Ryzen AI 9 HX 370」を搭載したASUS製「Zenbook S 16（UM5606WA）」を比較対象に据えて検証してみた。

なお、現在はAMDのノートPC向けCPUの最新版は「Ryzen AI 400シリーズ」があり、さらに究極のAI性能を目指した「Ryzen AI Maxシリーズ」もあるが、機材調達の都合でRyzen AI 300シリーズとの比較となった。

まずは検証に使用したノートPCのスペックをまとめておこう。

Zenbook DUO UX8407AAの主なスペック CPU インテル「Core Ultra X9 388H」

（Pコア：4コア+Eコア：8コア+LP-Eコア：4コア/16スレッド、最大5.1GHz） グラフィックス Intel Arc B390 GPU（CPU内蔵） メモリー 32GB、LPDDR5X-9600 ストレージ 1TB M.2 SSD（PCIe 4.0） ディスプレー 14型OLED（2880×1800ドット）×2 サイズ/重量 310.1（W）×208.6（D）×19.6（H）mm/約1.65kg OS Windows 11 Pro（25H2）

Zenbook S 16 UM5606WAの主なスペック CPU AMD「Ryzen AI 9 HX 370」

（Zen 5：4コア+Zen 5c：8コア/24スレッド、最大5.1GHz） グラフィックス AMD Radeon 890M（CPU内蔵） メモリー 32GB、LPDDR5X-7500 ストレージ 1TB M.2 SSD（PCIe 4.0） ディスプレー 16型OLED（2880×1800ドット、リフレッシュレート144Hz、DisplayHDR True Black 1000、タッチスクリーン対応） サイズ/重量 353.6（W）×243（D）×11.9～12.9（H）mm/約1.5kg OS Windows 11 Home（25H2）

論理コア数（スレッド数）ではRyzen AI 9 HX 370を搭載するZenbook S 16のほうが有利だが、メモリーのクロックはCore Ultra X9 388Hを搭載したZenbook DUOのほうが有利である。ただし、ディスプレーの解像度やメモリー容量、ストレージ容量については互角だ。なお、Zenbook DUOのデュアルディスプレー機能は今回は使用しない。

また、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護は有効としている。HDRについてはZenbook DUO側で整合性のとれない挙動を確認したので、今回はすべての環境においてオフとした。また、リフレッシュレートに関してはそれぞれの仕様の最大値としている。

論理コア数のハンデを覆すCPU性能

手始めにCPUの力比べから始めよう。CINEBENCHの最新版である「CINEBENCH 2026」を使用する。マルチスレッド（nT）とシングルスレッド（1T）の差に注目してほしい。

マルチスレッドテストにおいては、Core Ultra X9 388HがRyzen AI 9 HX 370に対して約45％、シングルスレッドテストでは約23％高い数値を出している。Ryzen AI 9 HX 370は論理24コアであり、これはCore Ultra X9 388Hの16コアに対するアドバンテージになるはずだが、コア数の少ないCore Ultra X9 388Hに負けている。

そもそもRyzen AI 9 HX 370はZen 5のコアが4基と、クロックを抑えたZen 5cコアを8基（それぞれがSMT対応）という構成ゆえに、Zen 5cの性能は割り引いて考える必要がある。また、Core Ultra X9 388Hが備える8基のEコアはマルチスレッド処理におけるエネルギー効率を重視した設計になっているため、電力制限の厳しいノートPCでこそ威力を発揮する。以上の2つの理由がCore Ultra X9 388Hを勝利に導いたと考えられる。

続いては「UL Procyon」を利用し、Adobe「Premiere Pro 2025」を動かして動画エンコードのパフォーマンスを検証する「Video Editing Benchmark」。テストに際してGPUエンコードを指定しているが、ここでのエンコード時間はCPUやメインメモリー性能からも影響を受ける。

総合スコアーではCore Ultra X9 388HはRyzen AI 9 HX 370より70％以上高いが、このスコアーの算出根拠となった4つのテストのエンコード時間に注目すると、どのテストにおいてもCore Ultra X9 388Hが安定して高速だった。



このテストではメインメモリーに負荷をかけつつ、4基程度のCPUコアに弱い負荷が発生する。CPU性能はどちらかといえばシングルスレッド性能が命であり、さらにメモリークロックも重要となる。Premiere Pro 2025の処理にとって、Core Ultra X9 388Hは有利な仕様となっているようだ。