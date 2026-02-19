最新パーツ性能チェック 第474回
Zenbook DUO UX8407AAならバッテリーで約2時間も高フレームレートで遊べる
Core Ultra X9 388H搭載ゲーミングPCの真価はバッテリー駆動時にアリ Ryzen AI 9 HX 370を圧倒した驚異の性能をご覧あれ
2026年02月19日 11時30分更新
前回、ASUS製の「Zenbook DUO UX8407AA」を用いて、インテルの最新ノートPC向けCPU「Core Ultraシリーズ3プロセッサー」（開発コードネーム：Panther Lake）のざっくりとした検証を行った。同機はPanther Lakeの最上位である「Core Ultra X9 388H」を採用し、CPU内蔵GPUは同シリーズで最も強力な「Arc B390」を搭載している。つまり、CPUもGPUもすべてが新しいのだ。
そこで、今回はZenbook DUOを用いてさらにディープなパフォーマンス検証を試みる。前回は比較対象を設けなかったが、今回はAMDの「Ryzen AI 9 HX 370」を搭載したASUS製「Zenbook S 16（UM5606WA）」を比較対象に据えて検証してみた。
なお、現在はAMDのノートPC向けCPUの最新版は「Ryzen AI 400シリーズ」があり、さらに究極のAI性能を目指した「Ryzen AI Maxシリーズ」もあるが、機材調達の都合でRyzen AI 300シリーズとの比較となった。
まずは検証に使用したノートPCのスペックをまとめておこう。
|Zenbook DUO UX8407AAの主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra X9 388H」
（Pコア：4コア+Eコア：8コア+LP-Eコア：4コア/16スレッド、最大5.1GHz）
|グラフィックス
|Intel Arc B390 GPU（CPU内蔵）
|メモリー
|32GB、LPDDR5X-9600
|ストレージ
|1TB M.2 SSD（PCIe 4.0）
|ディスプレー
|14型OLED（2880×1800ドット）×2
|サイズ/重量
|310.1（W）×208.6（D）×19.6（H）mm/約1.65kg
|OS
|Windows 11 Pro（25H2）
|Zenbook S 16 UM5606WAの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen AI 9 HX 370」
（Zen 5：4コア+Zen 5c：8コア/24スレッド、最大5.1GHz）
|グラフィックス
|AMD Radeon 890M（CPU内蔵）
|メモリー
|32GB、LPDDR5X-7500
|ストレージ
|1TB M.2 SSD（PCIe 4.0）
|ディスプレー
|16型OLED（2880×1800ドット、リフレッシュレート144Hz、DisplayHDR True Black 1000、タッチスクリーン対応）
|サイズ/重量
|353.6（W）×243（D）×11.9～12.9（H）mm/約1.5kg
|OS
|Windows 11 Home（25H2）
論理コア数（スレッド数）ではRyzen AI 9 HX 370を搭載するZenbook S 16のほうが有利だが、メモリーのクロックはCore Ultra X9 388Hを搭載したZenbook DUOのほうが有利である。ただし、ディスプレーの解像度やメモリー容量、ストレージ容量については互角だ。なお、Zenbook DUOのデュアルディスプレー機能は今回は使用しない。
また、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護は有効としている。HDRについてはZenbook DUO側で整合性のとれない挙動を確認したので、今回はすべての環境においてオフとした。また、リフレッシュレートに関してはそれぞれの仕様の最大値としている。
論理コア数のハンデを覆すCPU性能
手始めにCPUの力比べから始めよう。CINEBENCHの最新版である「CINEBENCH 2026」を使用する。マルチスレッド（nT）とシングルスレッド（1T）の差に注目してほしい。
マルチスレッドテストにおいては、Core Ultra X9 388HがRyzen AI 9 HX 370に対して約45％、シングルスレッドテストでは約23％高い数値を出している。Ryzen AI 9 HX 370は論理24コアであり、これはCore Ultra X9 388Hの16コアに対するアドバンテージになるはずだが、コア数の少ないCore Ultra X9 388Hに負けている。
そもそもRyzen AI 9 HX 370はZen 5のコアが4基と、クロックを抑えたZen 5cコアを8基（それぞれがSMT対応）という構成ゆえに、Zen 5cの性能は割り引いて考える必要がある。また、Core Ultra X9 388Hが備える8基のEコアはマルチスレッド処理におけるエネルギー効率を重視した設計になっているため、電力制限の厳しいノートPCでこそ威力を発揮する。以上の2つの理由がCore Ultra X9 388Hを勝利に導いたと考えられる。
続いては「UL Procyon」を利用し、Adobe「Premiere Pro 2025」を動かして動画エンコードのパフォーマンスを検証する「Video Editing Benchmark」。テストに際してGPUエンコードを指定しているが、ここでのエンコード時間はCPUやメインメモリー性能からも影響を受ける。
総合スコアーではCore Ultra X9 388HはRyzen AI 9 HX 370より70％以上高いが、このスコアーの算出根拠となった4つのテストのエンコード時間に注目すると、どのテストにおいてもCore Ultra X9 388Hが安定して高速だった。
このテストではメインメモリーに負荷をかけつつ、4基程度のCPUコアに弱い負荷が発生する。CPU性能はどちらかといえばシングルスレッド性能が命であり、さらにメモリークロックも重要となる。Premiere Pro 2025の処理にとって、Core Ultra X9 388Hは有利な仕様となっているようだ。
この連載の記事
-
第473回
デジタルRyzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの？！ WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ！
-
第473回
自作PC「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証：クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか？
-
第472回
sponsored触ってわかった！ Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速＆高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ
-
第472回
自作PCCore Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに？内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応
-
第471回
デジタル8TBの大容量に爆速性能！ Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感
-
第470回
デジタルHEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X／9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化
-
第469回
デジタルワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー
-
第468回
自作PCこんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX＆RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る
-
第467回
デジタルRadeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ
-
第466回
デジタルRadeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか？
- この連載の一覧へ