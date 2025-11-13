これまで4回にわたり、インテルがアリゾナ州フェニックスで開催したプレス向け説明会「Intel Tech Tour 2025」（以降、ITT 2025と略）で開示された情報、すなわちIntel 18Aプロセスやそれを採用した次世代ノートPC向けCPU「Panther Lake」（開発コードネーム）について解説してきた。



ITT 2025取材レポートの最終回となる本稿では、Intel 18Aプロセスを採用したもう1つの製品「Xeon 6+プロセッサー」（開発コードネーム：Clearwater Forest）の概要、ならびにIntel 18Aの多量生産をはじめたFab 52見学ツアーの回想録をお届けする。

コア密度を2倍にしたXeon 6+（Clearwater Forest）

インテルのサーバー向けCPUブランドであるXeon 6プロセッサー（以下、Xeon 6）は用途の違う2通りのラインが存在する。1つはPコアのみで構成したXeon 6900Pシリーズ。これは数値計算やシミュレーションといったCPUコアの火力が必要なソリューション向けだ。

そして、Eコアのみで構成したXeon 6700Eシリーズもある。こちらはデータベースやKVM、あるいは仮想マシンのようにCPUコアの火力より並列度が重要なソリューション向けの製品である。

Clearwater ForestことXeon 6+プロセッサー（以下、Xeon 6+）は、後者のカテゴリーに属する。Intel 18Aプロセスで製造する「Darkmont」アーキテクチャーのEコアを最大288基搭載する。前世代（開発コードネーム：Sierra Forest）の最上位モデル「Xeon 6780E」と比較すると、コア数は2倍となる。

そして、なにより重要な点は、Xeon 6+はソケット形状（FCLGA 7529）やピン配置がXeon 6と互換性があること。つまり、Xeon 6ユーザーはXeon 6+にスムースに移行できる。

TDPは300〜500Wのため、Xeon 6を搭載するサーバーならCPUの交換でアップグレードできるわけだ。Xeon 6+という名称になった理由はここにある。

Xeon 6+に関しては大原氏の記事に詳細な分析を掲載しているため、本稿ではざっと表層だけまとめておこう。

Clearwater Forestは「コア密度」と「エネルギー効率」において、同社の従来製品をしのぐものになる。5年前に登場した第2世代Xeon Scalableプロセッサーで構築したサーバー群をClearwater Forestベースのサーバーに置換した場合、サーバー数は約8分の1、750キロワットもの電力が削減でき、ワットパフォーマンスは3.5倍になるという。