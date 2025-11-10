ジサトラKTU 第398回
2025年11月13日（木）20時から生放送
自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～KTUが“絵”で語るインテルの北米アリゾナ工場「Fab 52」：Intel Tech Tour 2025レポートその5～
2025年11月10日 07時00分更新
アスキーの自作PC大好き集団、“ジサトラ”こと自作虎の巻のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。
自作PC好きの方も、そうでない方も、ぜひごゆるりとお楽しみくださいませ！
▽放送情報
放送日： 2025年11月13日（木）
時間 ： 20:00～20:30 放送予定
番組 ： KTUが“絵”で語るインテルの北米アリゾナ工場「Fab52」：Intel Tech Tour 2025レポートその5：ジサトラKTU #398
▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）
加藤勝明（KTU）（@kato_kats）
【お知らせ】
「ジサトラKTU」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/655/1655484/
