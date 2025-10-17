インテルは最新プロセス「Intel 18A」を採用した次世代モバイルPC向けプロセッサー「Panther Lake（開発コードネーム）」を、同社の北米アリゾナ工場にて大量生産を開始した。それと同時に、9月末から10月頭にかけてメディア向け説明会「Intel Tech Tour 2025」を開催し、Intel 18Aを採用する製品（Panther LakeおよびClearwater Forest）の技術開示も行った。

Panther Lake

前回はPanther Lakeのプロセスルールやラインアップ（8コア版、16コア版、16コアXe12版の3種類）があるという話で終わったが、本稿ではPanther Lakeのコアとタイル構成のほか、PコアやEコアのアーキテクチャーを解説する。

前回と同様にお断りをしておくが、まだインテルは次世代のデスクトップPC向けの製品（開発コードネーム：Nova Lake）に関しては、なんの情報も開示していない。ゆえに、今回はAI PCとしての運用を強く意識したノートPC向けのPanther Lakeのみにフォーカスする。

新要素山盛りのコンピュートタイル

Panther Lakeのコンピュートタイルはインテルの最先端プロセスであるIntel 18Aで製造。そして、ここに集約している多くのIPがなんらかの形で前世代より改善している。コンピュートタイルの主は、4基のPコアと4基のLP Eコアだ。Panther Lakeの場合、16コア以上のモデルのみEコアのクラスターを2基（Eコア4基×2）追加している。



各コアの使い分けはこれまでと同様、Pコアはシングルスレッド重視で計算負荷が高い処理用で、Eコアはマルチスレッド性能を稼ぎたい処理用となる。そして、LP Eコアは動画鑑賞のような低負荷な処理をより良い電力効率で行うユニットだ。PコアとEコアのクラスターは大きなL3キャッシュで結合している。



一方で、LP Eコアはそれらとは隔離した場所（Low Power Island＝低消費電力区画）に格納する。ちなみに、LP Eコアで十分な処理の時にPコアやEコアが詰まった電力コストの高い区画を使わないようにするという思想は、Meteor Lakeからはじまったものだ。

Lunar Lakeに引き続きコンピュートタイル上にはメモリーキャッシュを実装している。レイテンシーの隠蔽とメモリー帯域の増大を狙ったものだが、特にLP EコアやNPUにとっては電力消費量が増えてしまうメモリーアクセスを減らせるということで非常に大きな意味を持つ。



なお、Panther Lakeではメモリーキャッシュ量に変化はないが、3種類のコア（Pコア、Eコア、LP Eコア）のキャッシュ一貫性を保つためのユニット「ホームエージェント」がメモリーキャッシュ内に配置している。

コンピュートタイル上にはこれらの機能のほかにも重要なIPを格納している。1つはAI PC時代には欠かせないAI専用の処理ユニット「NPU5（Neural Processing Unit）」や、画像処理専用のユニット「IPU7.5（Image Processing Unit）」である。