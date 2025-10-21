インテルの最新モバイルPC向けCPU「Panther Lake（開発コードネーム）」は、2026年の市場投入に向け、同社の北米アリゾナ工場にて大量生産が始まったばかりだ。本稿は2025年9月末〜10月頭にかけてメディア向け内覧会「Intel Tech Tour 2025」（以下、ITT2025と略）にて開示された技術的な資料や展示から、Panther Lakeに搭載しているGPUにフォーカスして解説するものである。



なお、ASCII.jpでは、Panther Lakeの概要については「インテル復活の狼煙か!? Intel 18AプロセスのPanther Lakeの本格生産がついに始まった」、Panther LakeのCPUアーキテクチャーについては「Tick-Tock戦略の再来？Panther Lakeが前世代から大きく変わらず性能が向上した理由」ですでに解説している。

Xe3なのに「Bシリーズ」、最上位以外はXeコア減少の謎

Panther LakeではGPUにスケーラービリティーとスループットを上乗せ。アーキテクチャーはLunar Lakeの「Xe2」から1世代進化した「Xe3」を採用した。ディスクリート向けの「Arc Bシリーズ」（開発コードネーム：Battlemage、Arc B580や同Pro B50がすでに発売済み）がXe2世代なのだから、Xe3は「Arc Cシリーズ」（開発コードネーム：Celestial）になるのでは？ と思っていたがその予想は外れた。



そして、将来的に登場する「Xe3P」がArc Cシリーズになることを匂わせた。

では、なぜXe3なのにArc Cシリーズを名乗らないのか？ インテルのモバイルPC向けGPUのネーミングルールに一貫性がないことは確かだが、内容的にはXe2とXe3の差分はスケーラービリティーの向上とパフォーマンスの最適化という2点に絞られているからである。Panther LakeのCPU設計におけるLion Cove→Cougar Cove、あるいはSkymont→Darkmontの差分が処理の最適化にとどまったように、Xe2とXe3も最適化を優先させたということだ。

ただし、Xe3ではより多くの回路を詰め込めるようになった。インテルのArc系GPUにおいては、「レンダースライス」と呼ばれるブロックがGPU機能の最小単位であり、モバイルPC向けのGPUでは必要に応じて1基ないし2基組み合わせて製造する。これまではレンダースライスあたりXeコアを4基搭載することが限界だったが、Panther LakeのXe3では最大6基のXeコアを搭載できるようになった。



レンダースライスあたりXeコア4基という縛りは、Arrow Lake（Xe）やLunar Lake（Xe2）はもとより、ディスクリート向けのArc Bシリーズ（Xe2）でも存在している。Xe3の登場によって、より多くのXeコアを内包する上位GPUの下地ができたわけだ。

しかし、ここで思い出して欲しい点がある。それは、Panther LakeのGPUタイルは2種類存在するということ。Panther Lakeの8コア版と16コア版のGPUタイルは、Intel 3プロセス製造でXeコアは4基である。対して、16コア12Xe版のGPUタイルはTSMCのN3Eプロセス製造で、こちらが前述のレンダースライスあたりXeコア6基の設計を使用している。



さらにいえば、8コア版と16コア版のGPUはレンダースライスが2基あり、各々にXeコア数を2基格納して、GPU全体でXeコアが4基という構成になっている。Lunar Lakeの時はレンダースライス2基でXeコアが4基ずつの全8基という構成だったので、Xeコアの数ではPanther Lakeの8コア版と16コア版はLunar Lakeよりも少ないということになる。

付け加えるなら、Panther Lakeの8コア版と16コア版のGPU（仮に「4Xe版」と呼ぶことにする）に搭載しているL2キャッシュは4MBだ。これはLunar LakeのGPUの半分（L2キャッシュは8MB）である。16コア12Xe版のGPUの場合、16MBと大きいため、Lunar LakeのGPUとは明確に差別化できるが、4Xe版のほうはLunar Lakeと比べて、果たして性能が良いのか悪いのか予測することは難しい。

Panther LakeのGPUでこれほどまでのスペック差をつける理由については明らかにされていない。8コア版と16コア版を4Xe構成に絞ることで消費電力を抑え、より薄型軽量ノートPCに搭載しやすくした。あるいは16コア12Xe版のプレミア感を際立たせるために、下位は4Xe構成にしたというマーケティング的な選択の可能性もある。だが、ネーミングも含めユーザーを混乱させていることは間違いない。