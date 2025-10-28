インテルが社運をかけて実用化した「Intel 18A」プロセスを採用した「Panther Lake」（開発コードネーム）は、2026年に登場するであろうAIノートPCに搭載予定のモバイルPC向けCPUである。Panther Lakeについては、すでに3本の記事（概要、CPU、GPU）を掲載している。本稿はこれまで語っていないAIや画像処理、ワイヤレス機能に関して解説する。

面積を前世代より25％小さくしたNPU5

2026年もPC業界の主軸はAIを実行できるPC、すなわち「AI PC」であることは間違いない。PCにおけるAI処理において最も強いユニットはGPUであり、CPUはその対極に位置する。



だが、モバイルPC向けCPUでは常にGPUを回していてはバッテリーがもたない。CPUでは性能が足りないもののGPUに電力を使うほどではない処理はどうするか？ その答えが「NPU（Neural Processing Unit）」である。

Panther Lake16コア12Xe版の場合、CPU全体のAI性能は最大180TOPS（以降、TOPSはパッケージの最大値を示すものとする）と、Lunar Lakeの120TOPSを大きく上回る。なお、180TOPSの内訳はGPUが120TOPS、NPUが50TOPS、CPUが10TOPSとなる。

Panther LakeのNPUは、Lunar Lakeの第4世代（NPU4）から1世代進んだ第5世代NPU、すなわち「NPU5」となる。AI性能はNPU4の48TOPSに対し、NPU5は50TOPSとたった2TOPSしか向上していない。「これでNPU5を名乗って良いものなのか？」と考える方がいてもおかしくない小さな性能差だ。

しかし、NPU5と名乗る理由はある。1つは面積効率の向上である。NPUはPanther Lakeのコンピュートタイル上にあるが、ほかの重要な機能のためにも小さく作る必要がある。Intel 18Aの採用で実装密度が上がったことにくわえ、後述する最適化によりNPU5はNPU4よりも「面積あたりのTOPS」を40％以上改善したという。

その値からNPU5とNPU4の面積を推定すると、NPU5はNPU4よりも25％程度小さいという計算になる。プロセスルールの進化（TSMC N3E→Intel 18A）の効果だけでなく、回路そのものの最適化も行われているようだ。

では、面積が25％小さくなったのに性能が向上している理由を、NPU5の構造から考えてみよう。インテルのNPUは、内部に複数のNCE（Neural Compute Engine）がある。



NCE内にはMACアレイ（Multiply-Accumulate：巨大な行列演算用のユニット）と、SHAVE DSP（インテルが買収したMovidiusが設計した命令長可変のDSP）、データ形式の変換やアクティベーション関数の実行ユニットなどを搭載する。ここで重要な点は、NCEとMACアレイの構成だ。



NPU4では6基のNPUに対し、NPU5では半分の3基に減っている。しかし、内包するMACのサイズは倍になった。さらに、NPU4では必須だった演算時のゼロパディング（データをキリの良い大きさにするために追加するゼロの羅列）を不要にして並列処理をしやすくするなど、各所で効率を優先した改善を施している。

さらに、NPU5ではローカルのAI処理には欠かせないFP8のサポートも追加。FP8を利用することでメモリー消費量が大きく減り、スループットが大幅に向上するからだ。ちなみに、FP8の表現形式にはHF8とBF8の2種類があるが、NPU5では両方に対応している。