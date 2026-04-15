2026年3月26日、インテルは「Core Ultra 200S Plusシリーズ」の販売を解禁するとアナウンスしていたが、本邦ではBTO PCでの受注がはじまっただけでCPU単体での販売はさっぱり音沙汰がなかった。

しかし、月が変わった4月3日、2モデルのうちの上位モデルである「Core Ultra 7 270K Plus」の単体販売がスタートし、実売価格は税込みで5万9800円前後。北米における予想価格が299ドルだから、ざっくり1ドル180円換算＋税といった塩梅だ。

そして、予価199ドルの「Core Ultra 5 250K Plus」の単体販売はいまだ確認されていない。既存のCore Ultra 200Sシリーズの流通量を考慮して出荷を絞っているのか、社会情勢的に流通が滞っているのかは不明だが、インテルは大きな商機を逃していると言わざるを得ない状態だ。

前回は「CINEBENCH 2026」や消費電力など、定番のベンチマークで検証したが、Core Ultra 7 270K Plusは格上のCore Ultra 9 285Kを上回る性能をみせた。素のスペックでも「インテル 200S Boost」がかかっている状態に近い仕様のほか、メモリークロックの定格がDDR5-7200に引き上げられたことによる効果は想像以上に高かった。

だが、Core Ultra 200S Plusシリーズはゲームにおけるパフォーマンス向上を強く意識したCPUだ。そこで、今回と次回の2回に分けてゲーム30本を使用して検証する。Core Ultra 200Sシリーズの弱点を克服できたのだろうか？

Core Ultra 200Sシリーズと14700K、Ryzen 9700Xと対決

今回の検証環境は前回の検証環境と同一だが、新たに「Core i7-14700K」を加えている。Core i7-14700KもPコアとEコアを内包するハイブリッド方式のCPUだが、PコアはSMT（ハイパー・スレッディング）対応で、コアのレイアウトも大きく異なる。このコア構造の違いがゲーム性能にどう影響を及ぼすか検証しておきたい。

メモリーはどの環境も同じDDR5-7200のモジュールを使用しているが、各CPUの定格最大値にセットしている。ドライバーはGame Ready 595.79を使用。Resizable BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどはひと通り有効化し、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定した。



なお、インテル製CPUの電力設定は、Core Ultra 200Sおよび200S Plusシリーズはマザーボードのデフォルト設定である「Intel Default Setting」。Core i7-14700Kは「Intel Baseline Setting」としている。

検証環境（インテル） CPU インテル「Core Ultra 9 285K」（24コア/24スレッド、最大5.7GHz）、

インテル「Core Ultra 7 270K Plus」（24コア/24スレッド、最大5.5GHz）、

インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）、

インテル「Core Ultra 5 250K Plus」（18コア/18スレッド、最大5.3GHz）、

インテル「Core Ultra 5 245K」（14コア/14スレッド、最大5.2GHz） CPU

クーラー EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザー

ボード ASRock「Z890 Taichi」（インテル Z890、BIOS 3.24） メモリー G.SKILL「Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK」

（16GB×2、DDR5-7200/6400動作） ビデオ

カード NVIDIA「GeForce RTX 5080 Founders Edition」（16GB GDDR7） ストレージ Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）、

Silicon Power「PCIe Gen 4x4 US75 SP04KGBP44US7505」

（4TB M.2 SSD、PCIe 4.0） 電源

ユニット ASRock「TC-1300T」（1300W、80 PLUS TITANIUM） OS Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）

検証環境（旧インテル） CPU インテル「Core i7-14700K」（20コア/28スレッド、最大5.6GHz） CPU

クーラー EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザー

ボード ASRock「Z790 Nova WiFi」（インテル Z790、BIOS 10.01） メモリー G.SKILL「Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK」

（16GB×2、DDR5-5600動作） ビデオ

カード NVIDIA「GeForce RTX 5080 Founders Edition」（16GB GDDR7） ストレージ Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）、

Silicon Power「PCIe Gen 4x4 US75 SP04KGBP44US7505」

（4TB M.2 SSD、PCIe 4.0） 電源

ユニット ASRock「TC-1300T」（1300W、80 PLUS TITANIUM） OS Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）