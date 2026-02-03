インテルが「Intel Connection Japan 2026」を開催し「Core Ultra 3」が切り開く新AI時代をアピール





インテルは東京で「Intel Connection Japan 2026」を開催し、「Core Ultra シリーズ3」プロセッサーの詳細セミナーをおこない、活用例を展示した。

基調講演ではインテル株式会社代表取締役社長大野誠氏、インテルの日本担当ゼネラル・マネージャー、ハンス・チュアン氏、クライアント・セグメント担当本部長デビッド・フェン氏らが登壇。

「『AIファースト』時代を迎え、インテルはCoreUltraシリーズ3により、より高効率で、パーソナライズされたコンピューティング体験をすべての人に提供することを目指す」と宣言した。Core Ultraシリーズ3が、インテルの次世代AI PC戦略の要としてクライアント製品向け製品ポートフォリオの中核を担い、インテルのPC事業の成長とエコシステムの拡大を牽引していく。

展示コーナーでは、ASUS、MSI、LG、サードウェーブ、Dynabook、デル・テクノロジーズ、日本エイサー、日本HP、マウスコンピューター、ユニットコムの、CoreUltra3搭載ノートPCが展示された。

エンターテインメント、クリエイティブ、ビジネス向けアプリや、インテル・プラットフォームを活用したエッジAIソリューションも紹介した。