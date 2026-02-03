このページの本文へ

インテルが「Intel Connection Japan 2026」を開催し「Core Ultra 3」が切り開く新AI時代をアピール

2026年02月04日 03時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　インテルは東京で「Intel Connection Japan 2026」を開催し、「Core Ultra シリーズ3」プロセッサーの詳細セミナーをおこない、活用例を展示した。

「Intel Connection Japan 2026」開催

「Intel Connection Japan 2026」開催

　基調講演ではインテル株式会社代表取締役社長大野誠氏、インテルの日本担当ゼネラル・マネージャー、ハンス・チュアン氏、クライアント・セグメント担当本部長デビッド・フェン氏らが登壇。

「Intel Connection Japan 2026」開催

インテル株式会社代表取締役社長大野誠氏

「Intel Connection Japan 2026」開催

「Intel Connection Japan 2026」開催

クライアント・セグメント担当本部長デビッド・フェン氏

　「『AIファースト』時代を迎え、インテルはCoreUltraシリーズ3により、より高効率で、パーソナライズされたコンピューティング体験をすべての人に提供することを目指す」と宣言した。Core Ultraシリーズ3が、インテルの次世代AI PC戦略の要としてクライアント製品向け製品ポートフォリオの中核を担い、インテルのPC事業の成長とエコシステムの拡大を牽引していく。

「Intel Connection Japan 2026」開催

「インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー: 最新テクノロジーを融合した次世代アーキテクチャーの概要」ではIA技術本部部長の太田仁彦氏が解説。

「Intel Connection Japan 2026」開催

「Intel Connection Japan 2026」開催

性能の高さはもちろん、他社CPUに比べてAIエンジンの互換性の高さをアピール

「Intel Connection Japan 2026」開催

　展示コーナーでは、ASUS、MSI、LG、サードウェーブ、Dynabook、デル・テクノロジーズ、日本エイサー、日本HP、マウスコンピューター、ユニットコムの、CoreUltra3搭載ノートPCが展示された。

「Intel Connection Japan 2026」開催

ASUSはCES2026で発表した「Zenbook DUO」を公開

「Intel Connection Japan 2026」開催

MSIはビジネス向けの「Prestige 14 FlipAI+ D3M」

「Intel Connection Japan 2026」開催

LGは新素材を使った「LG gram」新モデルを展示

「Intel Connection Japan 2026」開催

サードウェーブは16型で1.4kgを実現した「DX-16PN7A」を展示

「Intel Connection Japan 2026」開催

Dynabookは1月に発表したビジネスモデル「dynabook B86/PA」を展示

「Intel Connection Japan 2026」開催

デルは日本でも発売を開始した「XPS 16」を展示

「Intel Connection Japan 2026」開催

Acerは16型でタッチ対応ディスプレーの「Swift 16 AI」

「Intel Connection Japan 2026」開催

HPは日本でも発売した14型1kg切りのビジネス機「EliteBook X G2i 14 AI PC」

「Intel Connection Japan 2026」開催

マウスコンピューターも発売中の14型モバイルノート「MousePro G4」を展示した。

「Intel Connection Japan 2026」開催

ユニットコムは16型で1.4kgの「STYLE-16」を展示。

　エンターテインメント、クリエイティブ、ビジネス向けアプリや、インテル・プラットフォームを活用したエッジAIソリューションも紹介した。

「Intel Connection Japan 2026」開催

インテルはゴルフスイング解析や、無料でダウンロードを開始したエッジAIアプリ「AI Playground」をデモ。

「Intel Connection Japan 2026」開催

おなじみ元インテルの技術責任者、安生健一朗氏は自身が立ち上げた「K-kaleido」の「スピーチコネクト」をデモ。エッジAIで議事録や英日翻訳ができる。30日間無償トライアル可能だ。

「Intel Connection Japan 2026」開催

セガは「龍が如く極3」が、クオリティーを落とさずにCoreUltra3でプレイできることを展示。

「Intel Connection Japan 2026」開催

インテルによる、3DCGの速度比較。「Ryzen AI 9 HX 375」は35FPSで「CoreUltra X7 358H」は136FPS。

「Intel Connection Japan 2026」開催

サイバーリンクは「PhotoDirector2026」でのAI処理をデモしていた。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン