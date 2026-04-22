2026年4月22日より順次販売が解禁となる、新たなRyzen 9000シリーズの最上位モデルが「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」（以降Dual Editionは省略）だ。国内価格は約18万円、関係者筋の情報ではショップへの入荷量もごく少量とのことなので、かなりの争奪戦になることが予想される。

Ryzen 9 9950X3D2はこれまで1基しか3D V-Cacheを搭載しなかったRyzen X3Dシリーズに、初めて3D V-Cacheを2基搭載。Ryzen 9では2基搭載されているCCD（Core Complex Die）のどちらを使っても3D V-Cacheが効くというコンセプトのCPUだ。だがAMDはかねてより「3D V-Cacheを2基搭載してもコストが上昇するだけで、ゲームの性能向上には寄与しない」ことを繰り返し説いてきた。これは本当なのだろうか？

レビュー前編でも解説した通り、Ryzen 9 9950X3D2はこれまでのゲーマー＆クリエイターの集合ではなく、クリエイター＆開発者の集合に向けた製品である。コア数はRyzen 9 9950X3Dと同じ16コア32スレッドだが、L3キャッシュが9950X3Dより64MB多く（3D V-Cache1基分）、さらにTDPも170Wから200Wへ増えた。

実際さまざまなベンチマークで性能を計測してみると「CINEBENCH 2026」や「HandBrake」といったCPUパワーで押すタイプの処理においては、Ryzen 9 9950X3D2は9950X3Dを上回る性能を見せたが、劇的というほどの差ではなかった。だが機械学習やシミュレーション（Scikit-learnやOpenFOAM）分野では、デュアル3D V-Cacheの威力を確認できた。

だが最強のRyzen X3Dシリーズを待っていた我々にとって、ゲームの性能比較をしなければ話にならない。すでにAMDから報道関係者向け資料において「Ryzen 9 9950X3Dとゲーム性能は同じ」と釘を刺されている（下図）のだが、本稿ではこれを検証することにしたい。3D V-CacheはもともとEPYC向けの技術だとか、製品ターゲットが開発者向けとかいう話はどうでもいい。Ryzenユーザーにとって、3D V-Cacheはゲームのための装備なのだ。

検証環境は？

今回の検証環境は前編とまったく変わっていない。比較対象としてRyzen 7 9850X3DにRyzen 9 9950X3D、さらにインテル自らが同社史上最強のゲーミングCPUであると豪語するCore Ultra 7 270K Plusを加えた。Core Ultra 7 270K PlusはサポートするメモリークロックがDDR5-7200までと非常に高く、これがCore Ultra 200S Plusシリーズの性能を大きく引き上げている。勝つのは3D V-Cacheか、それとも高クロックメモリーなのかに注目したい。

GPUはRadeon RX 9070 XTを準備し、Adrenalin 26.3.1を導入。メモリーは同一モジュールを使用しているが、クロックはそれぞれのCPUの定格最大としている。Resizable BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDR等は一通り有効化、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定した。

検証環境（AMD） CPU AMD「Ryzen 9 9950X3D2」 (16コア/32スレッド、最大5.6GHz)

AMD「Ryzen 9 9950X3D」 (16コア/32スレッド、最大5.7GHz)

AMD「Ryzen 7 9850X3D」 (8コア/16スレッド、最大5.6GHz) CPUクーラー EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザーボード ASRock「X870E Taichi」（AMD X870E、BIOS 4.10） メモリー G.Skill「F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK」 (16GB×2、DDR5-5600) ビデオカード ASRock「Radeon RX 9070 XT 16GB OC」（RX 9070 XT、16GB GDDR6） ストレージ Micron「CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe Gen 5）

Silicon Power「SP04KGBP44US7505」（4TB M.2 SSD、PCIe Gen 4） 電源ユニット ASRock「TC-1300T」（1300W、80 PLUS TITANIUM） OS Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）

検証環境（インテル） CPU インテル「Core Ultra 7 270K Plus」 (P8+E16/ 24スレッド、最大5.6GHz) CPUクーラー EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザーボード ASRock「Z890 Taichi」（インテル Z890、BIOS 3.24） メモリー G.Skill「F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK」 (16GB×2、DDR5-7200) ビデオカード ASRock「Radeon RX 9070 XT 16GB OC」（RX 9070 XT、16GB GDDR6） ストレージ Micron「CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe Gen 5）

Silicon Power「SP04KGBP44US7505」（4TB M.2 SSD、PCIe Gen 4） 電源ユニット ASRock「TC-1300T」（1300W、80 PLUS TITANIUM） OS Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）

ゲームにおいて3D V-Cacheは1基では不足か？

ゲーミング性能の検証を始める前に、ゲームのパフォーマンス計測におけるレギュレーションを確認しておこう。まずはGPU側がCPUの足を引っ張らないようにするため、画質は低設定で検証する。テスト条件は以下の通りだ。

●解像度はフルHD（1920×1080ドット）に統一

●ゲームの画質は低設定（またはそれに準ずるもの）

●FSRが利用できる場合はFSRクオリティを利用（グラフではFSR Qと表記）

●FSRはドライバーの設定でFSR 4にオーバーライド

●フレーム生成はオフ

●レイトレーシング（RT）やパストレーシング（PT）は使用しない

●Intel APO/ Intel BOTは対応ゲームにおいてすべて有効（Core Ultra 7 270K Plusのみ）

また、フレームレートの計測は例外なく「CapFrameX」を使用し、フレームレートの計算はmsBetweenDisplayChange基準としている。