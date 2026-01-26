2026年はインテルのノートPC向け最新CPU「Core Ultraシリーズ3プロセッサー」を搭載したノートPCに注目だ。Core Ultraシリーズ3プロセッサーは、インテルが社運をかけて開発した最新プロセス「Intel 18A」で製造され、開発コードネーム「Panther Lake」として知られていたものだ。Panther Lakeの技術的背景に関しては、昨年10月に同社が開催した「Intel Tech Tour 2025」のレポート記事（下表）をご覧いただきたい。



Core Ultraシリーズ3プロセッサーには、おおまかに3系統の製品がある。CPUコアの構成はもちろん、周辺のグラフィックや外部バスの構成を変えて製品の多様性を確保している。その最上位モデルが今回主題になる「Core Ultra X9 388H」である。

今回筆者は幸運にもASUS製のCore Ultra X9 388H搭載ノートPC「Zenbook DUO UX8407AA」をテストする機会に恵まれた（以降、Zenbook DUOと表記する）。ただし、試用機の到着から記事の公開まで時間が少なかったので、本稿ではZenbook DUOの外観と定番ベンチマークでどの程度スコアーが出るかなど、基本的な紹介にとどめる。ほかのアプリやゲーム、バッテリーまわりの性能などは次回としたい。