最大6コアでXe3コアとNPU5を採用
インテルCoreシリーズ3が正式発表、Panther Lake世代のいいところを手頃な価格帯のPCで
2026年04月17日 14時15分更新
こんにちは、ジサトライッペイです。2026年4月16日、インテルはCore Ultraシリーズ3プロセッサー（開発コードネーム：Panther Lake）の下位にあたる、Coreシリーズ3プロセッサー（開発コードネーム：Wildcat Lake）を正式に発表しました。CES 2026でひっそりと話題になっていたものですね。
Core Ultraシリーズ3プロセッサーと同様、Intel 18Aプロセスで製造され、アーキテクチャーは高性能なPコアがCougar Coveで、省電力で高効率なEコアではDarkmontを採用。iGPUはXe3で、NPUはNPU5になります。
ではなにが違うのかといえば、ずばりそれはPコアの最大数です。Core Ultraシリーズ3プロセッサーのPコアは最大4基ですが、Coreシリーズ3プロセッサーは最大2基になります。
というわけで、Coreシリーズ3プロセッサーは当然Core Ultraシリーズ3プロセッサーよりも安価になるので、お手頃なノートPCに採用される見込みです。現時点でPCメーカーから70機種以上のモデルが市場に投入される予定とのこと。
Core Ultraシリーズ3プロセッサー搭載PCの評判は上々ですが、今年はPCの価格が例年よりも高めなので、なかなか手が出しづらいですよね。そんな現況で、Coreシリーズ3プロセッサー搭載モデルはだいぶありがたい存在になりそうです。
NPUも使えますが、こちらはCore Ultraシリーズ3ほど性能は高くありません。とはいえ、現状の用途を考えるとこれで十分といった印象です。そもそも高負荷な推論が必要な状況では、GPUを使ったほうが都合が良い場合もありますからね。
なお、Coreシリーズ3プロセッサーはPC向けと、ロボティクスやスマートビルディング、POS端末、スマートメーターなどのエッジ向けに展開します。
PC向けはCore 7 360、Core 7 350、Core 5 330、Core 5 320、Core 5 315、Core 3 304の6モデル。
エッジ向けはCore 7 360、Core 7 350、Core 5 330、Core 5 320、Core 5 315、Core 5 305、Core 3 304の7モデルになります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります