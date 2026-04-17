インテルCoreシリーズ3が正式発表、Panther Lake世代のいいところを手頃な価格帯のPCで

こんにちは、ジサトライッペイです。2026年4月16日、インテルはCore Ultraシリーズ3プロセッサー（開発コードネーム：Panther Lake）の下位にあたる、Coreシリーズ3プロセッサー（開発コードネーム：Wildcat Lake）を正式に発表しました。CES 2026でひっそりと話題になっていたものですね。

Core Ultraシリーズ3プロセッサーと同様、Intel 18Aプロセスで製造され、アーキテクチャーは高性能なPコアがCougar Coveで、省電力で高効率なEコアではDarkmontを採用。iGPUはXe3で、NPUはNPU5になります。

ではなにが違うのかといえば、ずばりそれはPコアの最大数です。Core Ultraシリーズ3プロセッサーのPコアは最大4基ですが、Coreシリーズ3プロセッサーは最大2基になります。

というわけで、Coreシリーズ3プロセッサーは当然Core Ultraシリーズ3プロセッサーよりも安価になるので、お手頃なノートPCに採用される見込みです。現時点でPCメーカーから70機種以上のモデルが市場に投入される予定とのこと。

Core Ultraシリーズ3プロセッサー搭載PCの評判は上々ですが、今年はPCの価格が例年よりも高めなので、なかなか手が出しづらいですよね。そんな現況で、Coreシリーズ3プロセッサー搭載モデルはだいぶありがたい存在になりそうです。

NPUも使えますが、こちらはCore Ultraシリーズ3ほど性能は高くありません。とはいえ、現状の用途を考えるとこれで十分といった印象です。そもそも高負荷な推論が必要な状況では、GPUを使ったほうが都合が良い場合もありますからね。

なお、Coreシリーズ3プロセッサーはPC向けと、ロボティクスやスマートビルディング、POS端末、スマートメーターなどのエッジ向けに展開します。

PC向けはCore 7 360、Core 7 350、Core 5 330、Core 5 320、Core 5 315、Core 3 304の6モデル。

エッジ向けはCore 7 360、Core 7 350、Core 5 330、Core 5 320、Core 5 315、Core 5 305、Core 3 304の7モデルになります。