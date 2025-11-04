このページの本文へ

いろいろあったけど良い未来に向かいそう

Intel 18AのPanther Lakeでインテル復活の兆し、独自のAI開発支援ワークショップも

2025年11月04日 14時30分更新

文● ジサトライッペイ／ASCII　編集●ASCII

　こんにちは、ジサトライッペイです。インテル株式会社のプレスセミナーに行ってきました。同社の代表取締役社長 大野誠さんによると、同セミナーは8ヵ月ぶりとのこと。もともと四半期ごとに開催していたものですが、最近はいろいろありましたからね……。

いろいろあって新CEOに就任したLip-Bu Tan（リップ・ブー・タン）さん。前CEOのPat Gelsinger（パッド・ゲルシンガー）さんの忘れ形見である最新プロセス「Intel 18A」の製品化を引き継ぎ、AI分野へ注力していくとのこと

いろいろあって経営体制も刷新。社内外を問わない人事で今後のインテルを支えていく予定です

　いろいろありすぎていまさら1つずつ説明するのもアレなので、直近のインテルの動向をピックアップしますと、やはり全世界のプレス向けに北米アリゾナ州で開催した「Intel Tech Tour 2025」でしょう。ASCII.jpではすでに、いくつか記事を掲載しております。

「Intel Tech Tour 2025取材レポート【その1】

インテル復活の狼煙か!? Intel 18AプロセスのPanther Lakeの本格生産がついに始まった

　インテルは最新プロセス「Intel 18A」を採用した製品の多量生産に入ったことを発表。その実現に大きく寄与した技術「RibbonFET」と「PowerVia」を解説する。

「Intel Tech Tour 2025取材レポート【その2】

Tick-Tock戦略の再来？Panther Lakeが前世代から大きく変わらず性能が向上した理由

　Panther Lakeのパッケージの種類やアーキテクチャーを紹介。CPUコアは前世代からどれぐらい性能が向上しているのか。

「Intel Tech Tour 2025取材レポート【その3】

Panther LakeのGPU「Xe3」はなぜArc Bシリーズなのか？16コア12Xe版のゲーミング性能は前世代の倍でマルチフレーム生成も発表

　Panther Lakeの内蔵GPUアーキテクチャー「Xe3」にフォーカス！

「Intel Tech Tour 2025取材レポート【その4】

インテルの次期CPU「Panther Lake」のNPU 5、IPU 7.5、Bluetooth 6、Wi-Fi 7 R2を解説

　Panther LakeはCPUやGPU以外のユニットも最新版にアップデート。


北米アリゾナ州で開催したIntel Tech Tour 2025。Intel 18Aにまつわるさまざまなセッションが行われました

　Intel Tech Tour 2025のメインはIntel 18Aで量産する次期CPU「Panther Lake」（開発コードネーム）のお話。プレスセミナーでもその技術解説が行われましたが、既出の記事とかぶるので本稿では割愛させていただきます。

