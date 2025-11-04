こんにちは、ジサトライッペイです。インテル株式会社のプレスセミナーに行ってきました。同社の代表取締役社長 大野誠さんによると、同セミナーは8ヵ月ぶりとのこと。もともと四半期ごとに開催していたものですが、最近はいろいろありましたからね……。

いろいろありすぎていまさら1つずつ説明するのもアレなので、直近のインテルの動向をピックアップしますと、やはり全世界のプレス向けに北米アリゾナ州で開催した「Intel Tech Tour 2025」でしょう。ASCII.jpではすでに、いくつか記事を掲載しております。

Intel Tech Tour 2025のメインはIntel 18Aで量産する次期CPU「Panther Lake」（開発コードネーム）のお話。プレスセミナーでもその技術解説が行われましたが、既出の記事とかぶるので本稿では割愛させていただきます。