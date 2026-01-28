2026年1月30日11時（日本時間）、AMDは「Ryzen 7 9850X3D」の国内販売を解禁する。国内価格は税込9万4800円。2024年11月に発売された「Ryzen 7 9800X3D」の初値が8万6800円、2025年1月に発売された「Ryzen 9 9950X3D」が13万2800円であったため値上がり感は否定できないが、昨今の経済事情を考慮すれば仕方のないところだろう。

Ryzen 7 9850X3Dのスペックについては、すでに「CES 2026」で発表があった通り。アーキテクチャーはZen 5、物理コア数は8基、TDPは120Wといった基本スペックはRyzen 7 9800X3Dから変わっていない。最大ブーストクロックをRyzen 7 9800X3Dの5.2GHzから5.6GHz設定に引き上げたという点だけで型番が＋50されているのだ。

というわけで我々の興味は、Ryzen 7 9850X3Dはクロックが低い（だけの）9800X3Dよりどの程度速くなったのか、クロックが上がったぶん消費電力はどの程度増えたのかの2点に絞られる。今回は基本的なベンチマーク＋ゲーム数本で検証することにしたい。

Ryzen 7 9850X3Dと、その近傍の製品とのスペック比較 Ryzen 9 9950X3D Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 9800X3D アーキテクチャー Zen 5 (4nm+6nm) Zen 5 (4nm+6nm) Zen 5 (4nm+6nm) コア/スレッド 16/ 32 8/ 16 8/ 16 ベースクロック 4.3GHz 4.7GHz 4.7GHz ブーストクロック 5.7GHz 5.6GHz 5.2GHz L2キャッシュ 16MB 8MB 8MB L3キャッシュ 128MB 96MB 96MB 対応メモリー DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 TDP 170W 120W 120W 内蔵GPU Radeon Graphics Radeon Graphics Radeon Graphics 対応ソケット AM5 AM5 AM5 CPUクーラー 別売 別売 別売 初出時税込価格 ¥132,800円 ¥94,800 ¥86,800

コア数上のRyzen 9 9950X3Dにも勝てるのか？

今回の検証環境を紹介しよう。比較対象に用意したCPUはRyzen 9 9950X3DとRyzen 7 9800X3D、さらに「Core Ultra 9 285K」の3つ。Ryzen 9 9950X3Dはブーストクロックが同じだがコア数とTDPにおいてRyzen 7 9850X3Dが圧倒的不利、Ryzen 7 9800X3DはブーストクロックのみにおいてRyzen 7 9850X3Dが有利。Core Ultra 9 285Kはコア数においてRyzen 7 9850X3Dは不利といったところだ。

メモリーモジュールはAMDから届いた評価機がモジュールもセットだったが、DDR5-6000だったこと、インテル環境とモジュールをそろえたいという観点からDDR5-6400（EXPO/ XMP両対応）のモジュールを用意、RyzenはDDR5-5600動作とした。

そしてGPUは「Radeon RX 9070 XT」、ドライバーはAdrenalin 25.12.1を採用した。インテル環境において電力設定は「Intel Base Profile」とし、さらに「Intel 200S Boost」も有効とした。Core Ultra 9 285Kは若干ゲタを履いていることになるが、その結果どうなるか注目していただきたい。

その他の設定は次の通り。Resiazble BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどは一通り有効化、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定している。