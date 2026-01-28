最新パーツ性能チェック 第473回
「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証：クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか？
2026年01月28日 23時00分更新
2026年1月30日11時（日本時間）、AMDは「Ryzen 7 9850X3D」の国内販売を解禁する。国内価格は税込9万4800円。2024年11月に発売された「Ryzen 7 9800X3D」の初値が8万6800円、2025年1月に発売された「Ryzen 9 9950X3D」が13万2800円であったため値上がり感は否定できないが、昨今の経済事情を考慮すれば仕方のないところだろう。
Ryzen 7 9850X3Dのスペックについては、すでに「CES 2026」で発表があった通り。アーキテクチャーはZen 5、物理コア数は8基、TDPは120Wといった基本スペックはRyzen 7 9800X3Dから変わっていない。最大ブーストクロックをRyzen 7 9800X3Dの5.2GHzから5.6GHz設定に引き上げたという点だけで型番が＋50されているのだ。
というわけで我々の興味は、Ryzen 7 9850X3Dはクロックが低い（だけの）9800X3Dよりどの程度速くなったのか、クロックが上がったぶん消費電力はどの程度増えたのかの2点に絞られる。今回は基本的なベンチマーク＋ゲーム数本で検証することにしたい。
|Ryzen 7 9850X3Dと、その近傍の製品とのスペック比較
|Ryzen 9 9950X3D
|Ryzen 7 9850X3D
|Ryzen 7 9800X3D
|アーキテクチャー
|Zen 5 (4nm+6nm)
|Zen 5 (4nm+6nm)
|Zen 5 (4nm+6nm)
|コア/スレッド
|16/ 32
|8/ 16
|8/ 16
|ベースクロック
|4.3GHz
|4.7GHz
|4.7GHz
|ブーストクロック
|5.7GHz
|5.6GHz
|5.2GHz
|L2キャッシュ
|16MB
|8MB
|8MB
|L3キャッシュ
|128MB
|96MB
|96MB
|対応メモリー
|DDR5-5600
|DDR5-5600
|DDR5-5600
|TDP
|170W
|120W
|120W
|内蔵GPU
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
|対応ソケット
|AM5
|AM5
|AM5
|CPUクーラー
|別売
|別売
|別売
|初出時税込価格
|¥132,800円
|¥94,800
|¥86,800
コア数上のRyzen 9 9950X3Dにも勝てるのか？
今回の検証環境を紹介しよう。比較対象に用意したCPUはRyzen 9 9950X3DとRyzen 7 9800X3D、さらに「Core Ultra 9 285K」の3つ。Ryzen 9 9950X3Dはブーストクロックが同じだがコア数とTDPにおいてRyzen 7 9850X3Dが圧倒的不利、Ryzen 7 9800X3DはブーストクロックのみにおいてRyzen 7 9850X3Dが有利。Core Ultra 9 285Kはコア数においてRyzen 7 9850X3Dは不利といったところだ。
メモリーモジュールはAMDから届いた評価機がモジュールもセットだったが、DDR5-6000だったこと、インテル環境とモジュールをそろえたいという観点からDDR5-6400（EXPO/ XMP両対応）のモジュールを用意、RyzenはDDR5-5600動作とした。
そしてGPUは「Radeon RX 9070 XT」、ドライバーはAdrenalin 25.12.1を採用した。インテル環境において電力設定は「Intel Base Profile」とし、さらに「Intel 200S Boost」も有効とした。Core Ultra 9 285Kは若干ゲタを履いていることになるが、その結果どうなるか注目していただきたい。
その他の設定は次の通り。Resiazble BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどは一通り有効化、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定している。
|検証環境
|CPU
|AMD「Ryzen 9 9950X3D」 (16コア/32スレッド、最大5.7GHz)
AMD「Ryzen 7 9850X3D」 (8コア/16スレッド、最大5.7GHz)
AMD「Ryzen 7 9800X3D」 (8コア/16スレッド、最大5.2GHz)
インテル「Core Ultra 9 285K」 (24コア/24スレッド、最大5.7GHz)
|CPUクーラー
|EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「X870E Taichi」（AMD X870E、BIOS 4.03.TS04）
ASRock「Z890 Taichi」（インテルZ890、BIOS 3.15）
|メモリー
|Micron「CP2K32G64C40U5B」 (32GB×2、DDR5-5600/ 6400)
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）
|ストレージ
|Micron「CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe Gen 5）
Silicon Power「SP04KGBP44US7505」×2（4TB M.2 SSD、PCIe Gen 4）
|電源ユニット
|ASRock「TC-1300T」（1300W、80 PLUS TITANIUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）
この連載の記事
-
第473回
デジタルRyzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの？！ WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ！
-
第472回
sponsored触ってわかった！ Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速＆高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ
-
第472回
自作PCCore Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに？内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応
-
第471回
デジタル8TBの大容量に爆速性能！ Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感
-
第470回
デジタルHEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X／9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化
-
第469回
デジタルワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー
-
第468回
自作PCこんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX＆RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る
-
第467回
デジタルRadeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ
-
第466回
デジタルRadeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか？
-
第465回
デジタル遅れてやってきたPCIe5.0 SSDの大本命、リード14GB/秒超えのSamsung「9100 PRO」を実機レビュー
- この連載の一覧へ