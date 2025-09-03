前へ 1 2 3 4 次へ

最新パーツ性能チェック 第471回

8TBの大容量に爆速性能！ Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感

文●藤田 忠　編集●北村／ASCII

　CPUやGPUの処理能力向上とストレージの高速化で、動画編集作業などの高ワークロードシーンは快適になっている。なかでもストレージは、これまでよりも発熱量を抑えながら、読み出し1万4000MB/秒台、書き込み1万3000MB/秒台の爆速パフォーマンスを発揮するSamsung「9100 PRO」シリーズの登場を皮切りに、PCIe 5.0対応SSDの普及が進んでいる。

PCIe 5.0 SSDの最高峰の一角となる「Samsung SSD 9100 PRO」。最大容量となる8TBモデルが、いよいよ店頭に登場する

　PCIe 4.0 SSDと比べると、コストはアップしてしまうが、大容量データを扱うシーンでのメリットは、そのコスト差を埋めることだろう。

　9100 PROをメインストレージに導入するのも良いが、編集前データや素材データ、完成データと動画編集作業の前後にデータのやりとりを行なう、データストレージとして追加するのも良い。

　PCIe 5.0 SSD最高峰のパフォーマンスはそのままに、容量を8TBに引き上げた「9100 PRO 8TB（型番：MZ-VAP8T0B）」をいち早く手にできたので、データストレージでの運用を中心に「9100 PRO 8TB」を試してみることにした。

「9100 PRO 8TB」。両面実装でNANDチップは、表裏各2枚の計4枚が実装されている

最速かつSSD最大容量を実現する「9100 PRO 8TB」

　まずは、2.5インチSSDを含めて、現在のSSD最大容量でありながら、最大読み出し速度14,800MB/秒、書き込み速度13,400MB/秒を発揮するPCIe 5.0対応SSDの「9100 PRO 8TB」の基本性能を定番ベンチマークで確認してみた。

　テスト環境はPCIe 5.0 SSDの性能を最大限に引き出せるAMDプラットフォームを用意。マザーボードにAMD X870Eチップセットを採用するASUS「ProArt X870E-CREATOR WIFI」、CPUに32スレッドで動作する「Ryzen 9 9950X」を組み合わせている。

　9100 PRO 8TBは、データストレージでの運用を目的にするが、その性能を最大限に発揮できるように、CPU制御下のPCIe 5.0レーンとなるメインM.2拡張スロットにしている。

クリエイター向けの「ProArt」シリーズに属するマザーボードの「ProArt X870E-CREATOR WIFI」

CPUは16コア/32スレッドで動作するRyzen 9 9950Xを搭載した

9100 PRO 8TBは、CPUソケット直下にあるPCIe 5.0×4対応拡張スロットに搭載

9100 PRO 8TBの「CrystalDiskInfo 9.7.1」の画面。ファームウエアは最新にアップデート済み

OSを導入したメインストレージには、PCIe4.0対応SSDの「990 PRO 4TB」を使用。チップセット制御下のM.2拡張スロットに搭載した

　さらに実使用シーンでの比較用には、最大転送速度が600MB/秒となるSATA3接続の2.5インチSSDになるが、SSD最大容量の8TBを実現した。ロングセラーモデルのSamsung「870 QVO 8TB」を用意してみた。9100 PROとは、パフォーマンスに約25倍も差があるだけに、データコピーに要する時間の短縮には大いに期待できる。

発売から5年経っている大容量SSDの定番となるSamsung「870 QVO」。容量8TBのSATA SSDとしては、コレ一択とも言える

SATA3接続となる870 QVO 8TBの「CrystalDiskInfo 9.7.1」

