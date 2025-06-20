ASUS、CES 2026でCopilot+ PCを一挙発表！ 16型有機EL×Snapdragon搭載の新Zenbookも登場

ASUSは1月7日、グローバル最新製品バーチャル発表イベント「Always Incredible」を実施。CES 2026に向けた多数のPC製品を発表した。

今回の発表では、Qualcomm Snapdragon X2 Eliteプロセッサーと16型3K有機ELディスプレイを搭載し、約1.2kgという軽量設計を実現したCopilot+ PC「ASUS Zenbook A16 UX3607」をはじめとする新モデルが紹介された。

ASUS Zenbook A16 UX3607は大画面16型で120Hzリフレッシュレート対応3K有機ELディスプレイをそなえ、特殊合金素材「セラルミナム」を筐体に用いることで耐摩耗性と堅牢性を確保したモデル。最新のNPUによりAIアプリケーションをマルチタスクで処理でき、70Whバッテリーによる長時間駆動が可能とされている。日本向けに特別モデルをラインナップし発売する予定。

「ASUS Zenbook A14 UX3407NA」は、14型ノートPCの中でも超軽量モデルで、およそ1kg以下の軽さを実現。特殊合金素材「セラルミナム」を筐体に用いたほか、最新のQualcomm Snapdragon X2 Elite プロセッサーと80TOPSの性能を持つNPUを搭載。こちらも日本特別モデルをラインナップとして発売予定。

「ASUS Zenbook S16 UM5606GA」および「ASUS Zenbook S14 UX5406AA」は先代モデルより薄型軽量とスタイリッシュさを継承しつつ、天板部分が新しいデザインに変更。最薄部約11mmで、ASUS Zenbook S16 UM5606GAはおよそ1.5kg、ASUS Zenbook S14 UX5406AAはおよそ1.2kgという重量を実現した。最新のAMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサ、または、最新のインテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）を搭載。日本では1月下旬以降発売予定。

「ASUS Zenbook 14 UM3406GA」は最新のAMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサを搭載し、最大タッチ対応14型WUXGA有機ELディスプレイと、AI機能に対応するNPU 50TOPSを搭載したCopilot+ PC。日本では1月下旬以降発売予定。

このほか、インテル Core Ultraプロセッサーを搭載し3K有機ELデュアルディスプレイを備えた「ASUS Zenbook DUO UX8407」、薄さ約10.99mm・質量約990gとモバイル性を追求した法人向けCopilot+ PC「ASUS ExpertBook Ultra B9406」なども発表。

さらに、ASUSのプロクリエイター向けブランド「ProArt」からは、2-in-1デタッチャブルクリエイティブノートPC「ASUS ProArt PZ14 HT7407NA」「ASUS ProArt PX13 HN7306EA」、アクションカメラブランド「GoPro」とのコラボレーションモデル「ProArt GoPro Edition(PX13)」、ASUSのゲーミングシリーズの新モデル「ASUS TUF Gaming A14 FA401EA / FA401GM」も発表された。これらもCES 2026で展示され、日本国内での取り扱いが予定されている。

発表された全モデルは最新CPUプロセッサーを搭載し、ASUSが新たに拡充する「Copilot+ PC」ラインナップとしてAI対応PCを幅広いユーザーに提供する方針。