ASUS、CES 2026でCopilot+ PCを一挙発表！ 16型有機EL×Snapdragon搭載の新Zenbookも登場

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ASUSは1月7日、グローバル最新製品バーチャル発表イベント「Always Incredible」を実施。CES 2026に向けた多数のPC製品を発表した。

　今回の発表では、Qualcomm Snapdragon X2 Eliteプロセッサーと16型3K有機ELディスプレイを搭載し、約1.2kgという軽量設計を実現したCopilot+ PC「ASUS Zenbook A16 UX3607」をはじめとする新モデルが紹介された。

ASUS Zenbook A16 UX3607

　ASUS Zenbook A16 UX3607は大画面16型で120Hzリフレッシュレート対応3K有機ELディスプレイをそなえ、特殊合金素材「セラルミナム」を筐体に用いることで耐摩耗性と堅牢性を確保したモデル。最新のNPUによりAIアプリケーションをマルチタスクで処理でき、70Whバッテリーによる長時間駆動が可能とされている。日本向けに特別モデルをラインナップし発売する予定。

「ASUS Zenbook A14 UX3407NA」

　「ASUS Zenbook A14 UX3407NA」は、14型ノートPCの中でも超軽量モデルで、およそ1kg以下の軽さを実現。特殊合金素材「セラルミナム」を筐体に用いたほか、最新のQualcomm Snapdragon X2 Elite プロセッサーと80TOPSの性能を持つNPUを搭載。こちらも日本特別モデルをラインナップとして発売予定。

ASUS Zenbook S16 UM5606GA

ASUS Zenbook S14 UX5406AA

　「ASUS Zenbook S16 UM5606GA」および「ASUS Zenbook S14 UX5406AA」は先代モデルより薄型軽量とスタイリッシュさを継承しつつ、天板部分が新しいデザインに変更。最薄部約11mmで、ASUS Zenbook S16 UM5606GAはおよそ1.5kg、ASUS Zenbook S14 UX5406AAはおよそ1.2kgという重量を実現した。最新のAMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサ、または、最新のインテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）を搭載。日本では1月下旬以降発売予定。

ASUS Zenbook 14 UM3406GA

　「ASUS Zenbook 14 UM3406GA」は最新のAMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサを搭載し、最大タッチ対応14型WUXGA有機ELディスプレイと、AI機能に対応するNPU 50TOPSを搭載したCopilot+ PC。日本では1月下旬以降発売予定。

　このほか、インテル Core Ultraプロセッサーを搭載し3K有機ELデュアルディスプレイを備えた「ASUS Zenbook DUO UX8407」、薄さ約10.99mm・質量約990gとモバイル性を追求した法人向けCopilot+ PC「ASUS ExpertBook Ultra B9406」なども発表。

ASUS Zenbook DUO UX8407

ASUS ExpertBook Ultra B9406

　さらに、ASUSのプロクリエイター向けブランド「ProArt」からは、2-in-1デタッチャブルクリエイティブノートPC「ASUS ProArt PZ14 HT7407NA」「ASUS ProArt PX13 HN7306EA」、アクションカメラブランド「GoPro」とのコラボレーションモデル「ProArt GoPro Edition(PX13)」、ASUSのゲーミングシリーズの新モデル「ASUS TUF Gaming A14 FA401EA / FA401GM」も発表された。これらもCES 2026で展示され、日本国内での取り扱いが予定されている。

ASUS ProArt PZ14 HT7407NA

ASUS ProArt PX13 HN7306EA

ProArt GoPro Edition(PX13)

ASUS TUF Gaming A14 FA401EA / FA401GM

　発表された全モデルは最新CPUプロセッサーを搭載し、ASUSが新たに拡充する「Copilot+ PC」ラインナップとしてAI対応PCを幅広いユーザーに提供する方針。

■関連サイト

ASUS トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月