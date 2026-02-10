牛角「食べ放題」約2500円～！5日間限定の"肉の日"追加企画！これは行くしか

牛角は2月13日～19日の平日限定で、食べ放題コースが20％オフになるキャンペーンを全国の店舗で実施します。アプリ会員が対象。
焼肉食べ放題が2446円～！
2月13日からスタート！
2月9日の“肉の日”にあわせて開催された「年に一度の肉の日祭り」の追加企画です。
平日の5日間限定で、牛角の6つの食べ放題コースがすべて税抜価格から20％オフで提供されます。割引後の価格は税込2446円から（50品コース）。
割引は牛角公式アプリ会員が対象で、来店時にクーポン画面の提示が必要です。他の割引との併用はできません。なお、一部店舗や一部コースではキャンペーンが実施されません。
■年に一度の肉の日祭り 食べ放題コース20％オフ
期間：2月13日・16日・17日・18日・19日 ※平日限定
内容：牛角の食べ放題コースが20％オフ
対象となる食べ放題コース：
【50品コース】 通常2780円→2446円
【70品コース】 通常3380円→2974円
【牛角コース】 通常3780円→3326円
【牛タン・上焼肉コース】 通常4980円→4382円
【黒毛和牛コース】 通常5980円→5262円
※小学生は半額、小学生未満は無料、65歳以上は550円引き
※学生グループ限定食べ放題、ランチ専用食べ放題、食べ飲み放題コース、他クーポンや優待サービスとの併用は不可
※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店は対象外
対象条件：牛角公式アプリ会員が対象
30周年記念企画の後半戦！
平日ねらって食べにいこう
牛角が展開する年に一度の肉の日祭りに、後半戦として食べ放題コースの割引企画が加わりました。
なお、牛角では1月29日から、単品メニュー20品以上を特別価格で提供する企画を実施していますが、この単品企画は2月12日で終了します。これに続き、13日からは食べ放題コースの割引キャンペーンが始まる流れです。
平日限定ではありますが、複数の食べ放題コースを通常よりも抑えた価格で利用できるチャンスとなります。この機会に、家族や友人を焼き肉を囲んでみては？
※価格は税込み表記です。