牛角「食べ放題」約2500円～！5日間限定の"肉の日"追加企画！これは行くしか

牛角は2月13日～19日の平日限定で、食べ放題コースが20％オフになるキャンペーンを全国の店舗で実施します。アプリ会員が対象。

焼肉食べ放題が2446円～！

2月13日からスタート！

2月9日の“肉の日”にあわせて開催された「年に一度の肉の日祭り」の追加企画です。



平日の5日間限定で、牛角の6つの食べ放題コースがすべて税抜価格から20％オフで提供されます。割引後の価格は税込2446円から（50品コース）。



割引は牛角公式アプリ会員が対象で、来店時にクーポン画面の提示が必要です。他の割引との併用はできません。なお、一部店舗や一部コースではキャンペーンが実施されません。

■年に一度の肉の日祭り 食べ放題コース20％オフ

期間：2月13日・16日・17日・18日・19日 ※平日限定

内容：牛角の食べ放題コースが20％オフ

対象となる食べ放題コース：

【50品コース】 通常2780円→2446円

【70品コース】 通常3380円→2974円

【牛角コース】 通常3780円→3326円

【牛タン・上焼肉コース】 通常4980円→4382円

【黒毛和牛コース】 通常5980円→5262円



※小学生は半額、小学生未満は無料、65歳以上は550円引き

※学生グループ限定食べ放題、ランチ専用食べ放題、食べ飲み放題コース、他クーポンや優待サービスとの併用は不可

※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店は対象外

対象条件：牛角公式アプリ会員が対象



30周年記念企画の後半戦！

平日ねらって食べにいこう

牛角が展開する年に一度の肉の日祭りに、後半戦として食べ放題コースの割引企画が加わりました。



なお、牛角では1月29日から、単品メニュー20品以上を特別価格で提供する企画を実施していますが、この単品企画は2月12日で終了します。これに続き、13日からは食べ放題コースの割引キャンペーンが始まる流れです。

平日限定ではありますが、複数の食べ放題コースを通常よりも抑えた価格で利用できるチャンスとなります。この機会に、家族や友人を焼き肉を囲んでみては？

※価格は税込み表記です。