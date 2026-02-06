待って、激アツ！松屋「カルビ焼肉増量フェア」最大50％マシマシは反則

牛めしの松屋は2月10日10時～2月17日9時59分の1週間限定で、60周年記念企画の一環として「カルビ焼肉増量フェア」を開催します。

松屋「カルビ焼肉増量フェア」1週間限定

松屋を運営する松屋フーズは本年創業60周年を迎えました。これを記念した今回のフェアでは、焼肉メニューで定番の「牛カルビ肉」を期間限定で価格据え置きで1.3倍～1.5倍に増量して提供します。

増量対象商品は、定番の「カルビ焼肉定食（お肉1.3倍）」をはじめ、「プルコギ定食（お肉1.5倍）」「キムカル丼（お肉最大1.5倍）」の3種の焼肉メニューです。



ダブル定食・各種セット、単品も、すべて対象になります。

なお、松屋の牛肉はアメリカ産およびカナダ産の牛肉を使用していますが、今回、カルビ肉をそれぞれの国が定める肉質等級のうち、上位2ランクに絞って採用します。

最大50％増量ってエグイて

焼肉メニューの中でも存在感のあるカルビを増量するフェア。60周年企画として、今年に入って「生野菜」50円引きと「牛焼肉」増量フェアを実施し、今回が第3弾。

カルビ焼肉が最大50％も増量して楽しめるなんてお得感満載です！ライスを大盛りにして挑みたいですね。

また、フェア期間中は、対象メニューを持ち帰りで購入した場合、豚汁を通常価格から140円引きとなる100円で追加できるという特典もあります。持ち帰りで「カルビ焼肉増量＋豚汁」の満足感たっぷりの食事を楽しむのもアリです？

※価格は税込み表記です。