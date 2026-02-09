お待ちかね！松のや「ささみかつ」しっとり柔らか～、7種のバラエティで復活

松のやでは2月11日15時より、「ささみかつ」各種を発売する。

「ささみかつ」がバラエティ豊富に登場！

とんかつチェーン「松のや」の「ささみかつ」は、しっとりやわらか、“高タンパク質・低脂肪”の鶏ささみ肉を使用した、人気の期間限定メニュー。今回も復活。

▲ささみかつ定食 790円

松のや特製のタルタルソースと味わう「ささみかつ定食」はもちろん、さっぱり大根おろしがのった「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」、濃厚な味わいがたまらない味噌ダレのかかった「味噌ささみかつ定食」の他、自慢のロースかつとの盛合せ定食なども販売する。計7品のバリエーション用意。

▲たっぷりささみかつ定食 990円

▲鬼おろしポン酢ささみかつ定食 890円

▲味噌ささみかつ定食 890円

▲ロースかつ＆ささみかつ1本定食 980円

▲ロースかつ＆ささみかつ2本定食 1,130円

▲親子ささみかつ丼 790円



また午前11時までの朝食時間帯限定で、モーニング実施店舗では、「得朝ささみかつ定食（小鉢なし）」（590円～）などを販売する。

どれにするか迷う〜！

とんかつ専門店ならではの、サクサク衣としっとり柔らか食感のささみかつが今年も登場。

楽しみ方もかなり豊富なので、どれにするか迷ってしまいそう……！

（※文中の価格はすべて税込）