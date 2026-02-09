このページの本文へ

2月11日15時から

お待ちかね！松のや「ささみかつ」しっとり柔らか～、7種のバラエティで復活

2026年02月09日 10時05分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

根強い支持を受けて今年も登場！

　松のやでは2月11日15時より、「ささみかつ」各種を発売する。

「ささみかつ」がバラエティ豊富に登場！

　とんかつチェーン「松のや」の「ささみかつ」は、しっとりやわらか、“高タンパク質・低脂肪”の鶏ささみ肉を使用した、人気の期間限定メニュー。今回も復活。

▲ささみかつ定食　790円

　松のや特製のタルタルソースと味わう「ささみかつ定食」はもちろん、さっぱり大根おろしがのった「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」、濃厚な味わいがたまらない味噌ダレのかかった「味噌ささみかつ定食」の他、自慢のロースかつとの盛合せ定食なども販売する。計7品のバリエーション用意。

▲たっぷりささみかつ定食　990円

▲鬼おろしポン酢ささみかつ定食　890円

▲味噌ささみかつ定食　890円

▲ロースかつ＆ささみかつ1本定食　980円

▲ロースかつ＆ささみかつ2本定食　1,130円

▲親子ささみかつ丼　790円

　また午前11時までの朝食時間帯限定で、モーニング実施店舗では、「得朝ささみかつ定食（小鉢なし）」（590円～）などを販売する。

どれにするか迷う〜！

　とんかつ専門店ならではの、サクサク衣としっとり柔らか食感のささみかつが今年も登場。

　楽しみ方もかなり豊富なので、どれにするか迷ってしまいそう……！

　（※文中の価格はすべて税込）

