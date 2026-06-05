RTX 5080を”そのまま”搭載！ ZOTACのガラパゴスなミニPC、独自進化がスゴすぎて笑う
2026年06月05日 13時40分更新
6月2日から開催中のCOMPUTEX TAIPEI 2026。各メーカーの大きなテーマはやはりAIだが、そのほかに周年を迎えるメーカーが多数あったのも印象的だ。そんな中、20周年を迎えるZOTACのブースでは、正面に歴代のビデオカードをはじめとした製品が、年代ごとにズラリと並んでいた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第102回
PCNVIDIA RTX Spark搭載の最新AI PCがCOMPUTEX 2026で一挙公開！ 99Whバッテリー＆静音設計のパフォーマンス
-
第101回
PCAIモデル100GB超を同時処理可能！ 話題沸騰中のスーパーチップNVIDIA RTX Sparkはなにがスゴイのか？
-
第101回
PCパーツ高そうだが…欲しい！ 「車体の色を変えられるBMW」がマジすごい。量産化も予定
-
第100回
PCパーツレトロゲーム機かと思ったら、Mac向けドッキングステーションでした
-
第99回
PCパーツ斬新だわ〜。側面がディスプレーになっているPCケースで、ゲームをした！
-
第97回
PCパーツ木目や金属の輝きが美しい……至高のPCケースたち、Cooler Master本社で見た
-
第96回
PCパーツ台湾Cooler Master本社は、まるでPCのテーマパークだ！ すごすぎ・極限こだわりMod PC勢揃い！
-
第95回
PCパーツ見た目は懐かしのレトロなキーボード、でも中身は最新のワイヤレス！
-
第94回
sponsoredMinisforumがAI時代に最適化した新世代NAS、小型PCをCOMPUTEXで披露！ 注目の新モデル続々登場
-
第93回
デジタル創立40周年を迎えるGIGABYTEのCOMPUTEXブースレポート：次世代AIソリューションを提供する最新ハードウェア約20製品を徹底解説
- この連載の一覧へ