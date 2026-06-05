このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第98回

RTX 5080を”そのまま”搭載！ ZOTACのガラパゴスなミニPC、独自進化がスゴすぎて笑う

2026年06月05日 13時40分更新

文● 八尋 編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

20周年を迎えるZOTACのブース

　6月2日から開催中のCOMPUTEX TAIPEI 2026。各メーカーの大きなテーマはやはりAIだが、そのほかに周年を迎えるメーカーが多数あったのも印象的だ。そんな中、20周年を迎えるZOTACのブースでは、正面に歴代のビデオカードをはじめとした製品が、年代ごとにズラリと並んでいた。

歴代のビデオカードやパソコンがズラリと並んでいた

ZOTAC GEFORCE 7300 GT

ZOTAC GEFORCE 8800 GTS

ZOTAC GEFORCE 9800 GTX＋ ZONE EDITION

ZOTAC GEFORCE GTX 780 Ti AMPI

ZOTAC GEFORCE GTX 1080 Ti MINI

ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 3090 AMP EXTREME HOLO

ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5090 SOLID

ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5090 AMP EXTREME

MAGNUS ONE

VR GO

MAGNUS EN1080 10 YEAR ANNIVERSARY EDITION

MAG ND01

工業ロボのようなMODPCも展示されていた

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典