あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第15回
これが折りたたみスマホの現実解！ コスパ・性能も高い「nubia Fold」は買い
2026年01月15日 17時00分更新
折りたたみスマホ（特に横折りタイプ）と聞くと、「とにかく高い」「一部の人だけの特別なスマホ」という印象を持つ方が多いのではないでしょうか？ 実際、横に開くタイプの折りたたみスマホは、これまで25万円を超える製品が当たり前で、気軽に手を出せるものではありませんでした。筆者自身も、便利そうだとは思いながら、価格の高さが理由で様子見してきました。
そんな中で登場したのがZTEのnubiaブランドからリリースされた「nubia Fold」です。このスマホは、開いたらタブレット並みの画面サイズという憧れの形をしっかり実現しながら、価格を17万8560円（Y!mobile一括価格）、さらに販売プログラムを活用すると、2年間の実質負担額が6万円台と手に入れやすくなりました。それでいて日常的な使い勝手で我慢するということがない性能の高さです。
nubia Foldの存在によって、折りたたみスマホは特別な人のためのものという時代は終わりました。今回は本製品の良さと注意点を紹介します。購入を考えている、興味があるという人は参考にしてください。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）価格が現実的で折りたたみスマホに手が届く
2）性能もしっかりハイエンド
3）折りたたみスマホならではの便利さ
購入時に注意したいポイント
1）カメラには割り切りが必要
2）折りたたみスマホにまつわる耐久性への不安
