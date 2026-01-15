折りたたみスマホ（特に横折りタイプ）と聞くと、「とにかく高い」「一部の人だけの特別なスマホ」という印象を持つ方が多いのではないでしょうか？ 実際、横に開くタイプの折りたたみスマホは、これまで25万円を超える製品が当たり前で、気軽に手を出せるものではありませんでした。筆者自身も、便利そうだとは思いながら、価格の高さが理由で様子見してきました。

そんな中で登場したのがZTEのnubiaブランドからリリースされた「nubia Fold」です。このスマホは、開いたらタブレット並みの画面サイズという憧れの形をしっかり実現しながら、価格を17万8560円（Y!mobile一括価格）、さらに販売プログラムを活用すると、2年間の実質負担額が6万円台と手に入れやすくなりました。それでいて日常的な使い勝手で我慢するということがない性能の高さです。

nubia Foldの存在によって、折りたたみスマホは特別な人のためのものという時代は終わりました。今回は本製品の良さと注意点を紹介します。購入を考えている、興味があるという人は参考にしてください。