発火のおそれも　エレコム、元グループ会社のモバイルバッテリー回収を再案内

2026年01月19日 16時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

エレコムのニュースリリース

　エレコムは1月14日、2021年より実施中の旧フォースメディア（現エレコム）製モバイルバッテリーのリコールに関して、改めて対象製品と連絡先に関する情報を発信した。

　対象製品と問い合わせ窓口はそれぞれ以下のとおり。使用を継続すると発火のおそれがあるため、同社はユーザーに対して、直ちに使用を中止するとともに、問い合わせ窓口まで連絡するよう呼びかけている。

●対象製品

・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版（製品型番：JF-PEACE8K2660）
・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版PSE（製品型番：JF-PEACE8K2660P）
・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版PSE（製品型番：JF-268PD60W）

対象製品の一例

●問い合わせ窓口

■エレコムグループ QNAP／Newlineサポートセンター

電話番号：0570-00-0865
メールアドレス：pb-support@elecom.co.jp
受付時間：10時～17時（土日祝日および夏期・年末年始特定休業日を除く）

 

