発火のおそれも　エレコム、元グループ会社のモバイルバッテリー回収を再案内

エレコムは1月14日、2021年より実施中の旧フォースメディア（現エレコム）製モバイルバッテリーのリコールに関して、改めて対象製品と連絡先に関する情報を発信した。

対象製品と問い合わせ窓口はそれぞれ以下のとおり。使用を継続すると発火のおそれがあるため、同社はユーザーに対して、直ちに使用を中止するとともに、問い合わせ窓口まで連絡するよう呼びかけている。

●対象製品 ・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版（製品型番：JF-PEACE8K2660）

・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版PSE（製品型番：JF-PEACE8K2660P）

・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版PSE（製品型番：JF-268PD60W）