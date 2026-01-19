発火のおそれも　エレコム、元グループ会社のモバイルバッテリー回収を再案内

エレコムは1月14日、2021年より実施中の旧フォースメディア（現エレコム）製モバイルバッテリーのリコールに関して、改めて対象製品と連絡先に関する情報を発信した。
対象製品と問い合わせ窓口はそれぞれ以下のとおり。使用を継続すると発火のおそれがあるため、同社はユーザーに対して、直ちに使用を中止するとともに、問い合わせ窓口まで連絡するよう呼びかけている。
●対象製品
・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版（製品型番：JF-PEACE8K2660）
・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版PSE（製品型番：JF-PEACE8K2660P）
・PD対応26800mAh大容量モバイルバッテリー世界超速R版PSE（製品型番：JF-268PD60W）
●問い合わせ窓口
■エレコムグループ QNAP／Newlineサポートセンター
電話番号：0570-00-0865
メールアドレス：pb-support@elecom.co.jp
受付時間：10時～17時（土日祝日および夏期・年末年始特定休業日を除く）
