本格防水に対応！ FeliCaにも対応したスマホが3万円切り

3万円前後で“全部入り”をうたうAndroidスマートフォンは、「推しガジェット大賞」でも複数製品紹介してきました。ただ、実際にはどこかが足りなかったり、日本で使うには少し不便だったりと、惜しい部分があったのも事実です。

今回紹介するZTE「nubia S2 Lite」は、これまでの“激安全部入り”の流れを受け継ぎつつ、日本向けの仕様をしっかり押さえているのが大きなポイントです。おサイフケータイ（FeliCa）に対応し、防水もIP68やIP69という水没にも耐える本格的なものです。

一方で、価格的にはすごく魅力的ですが、nubia S2 Liteが本当に“使えるスマホ”なのかは気になるところ。次ページから推しポイントと注意点に分けて紹介します。

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