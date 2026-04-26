あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第108回
ZTE「nubia S2 Lite」
【激安】3万円全部入りアンドロイド再び 今回は本物の防水にFeliCa入り
2026年04月26日 17時00分更新
本格防水に対応！ FeliCaにも対応したスマホが3万円切り
3万円前後で“全部入り”をうたうAndroidスマートフォンは、「推しガジェット大賞」でも複数製品紹介してきました。ただ、実際にはどこかが足りなかったり、日本で使うには少し不便だったりと、惜しい部分があったのも事実です。
今回紹介するZTE「nubia S2 Lite」は、これまでの“激安全部入り”の流れを受け継ぎつつ、日本向けの仕様をしっかり押さえているのが大きなポイントです。おサイフケータイ（FeliCa）に対応し、防水もIP68やIP69という水没にも耐える本格的なものです。
一方で、価格的にはすごく魅力的ですが、nubia S2 Liteが本当に“使えるスマホ”なのかは気になるところ。次ページから推しポイントと注意点に分けて紹介します。
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【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）3万円弱なのに全部入り しかも本格防水対応
2）5G対応＋日常に必要な機能が一通りそろう
3）イヤホン端子にmicroSD対応で厚さも抑えられている
購入時に注意したいポイント
1）エントリークラスの性能である点は理解が必要
2）もう少し出せば高性能モデルも選べる価格帯
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