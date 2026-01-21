このページの本文へ

ドコモ3G終了で「iPhone 16e」など通信不具合のおそれ

2026年01月21日 12時05分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

IIJのニュースリリース

　インターネットイニシアティブ（IIJ）は1月20日、NTTドコモの3G停波に伴い、「IIJmio」のドコモ回線プランを利用する一部の「iPhone」で、通信に不具合が生じる可能性があることを明らかにした。

　対象となるプランや想定される症状などは以下のとおり。3G終了前と終了後で、症状や対象機種が変化するため注意が必要だ。

●対象プラン

以下のプランのうち、ドコモ回線を利用するもの

・mioモバイル ギガプラン「データ通信専用eSIM」
・mioモバイル データプランゼロ（eSIM）
・mioモバイル eSIMベータ版
・mio IoT サービス
・Japan Travel SIM（eSIM／物理SIM）

●3G終了前に想定される不具合

発生期間：2026年3月1日～3月31日
症状：端末が3G網に接続してしまい、4G（LTE）通信ができない
対象機種：
・iPhone 16e
・iPhone Air

●3G終了後に想定される不具合

発生期間：2026年4月1日以降
症状：端末の再起動直後など特定の条件下で、4G（LTE）の接続に時間がかかる（最大1〜2分程度）
対象機種：iOS26以降で動作する全てのiPhone

　影響を受ける可能性があるのは、いずれも5G通信非対応のプラン。同社は、「ギガプラン（音声通話機能付きSIM）」のような5Gに対応したプランは、不具合の影響を受けないとしている。

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
